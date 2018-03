Carrió disparó contra todos: sus 20 frases más fuertes

- La primera antipatria es Cristina, que tiene millones

- Yo decidí que todos estos años de política no iba a hacer dinero con mi nombre ni con mi prestigio

- Voy a exigir que se muestren los contratos entre YPF y Chevron

- Soy desobediente a los corruptos y al sistema. Yo estoy fuera del sistema. Soy antisistema.

- Uno puede gobernar sin ocupar un cargo. Con autoridad podés hacerlo. Tengo mucha autoridad para decir muchas cosas, se me escucha adentro y afuera.

- Ante una comparación entre Lula Da Silva y Cristina Kirchner, Lilita dijo: “Hay muchas causas contra Cristina, no hay una sola. Como el vaciamiento de YPF. Y esta denuncia la tiene el juez Lijo, y nunca avanzó, por decisión de los jueces federales. Lo único que sí logré es que la causa no se cierre pero tiene que avanzar”.

- Carrió asegura que Angelici frena causas de corrupción como Repsol y Hotesur. ‘Angelici interviene en la Justicia con el consentimiento de Macri‘, aseguró.

- El kirchnerismo dejó endeudada a la Nación en u$s 600.000 millones. Esa plata fue para ellos. No habría pobres sin el despilfarro del kirchnerismo.

- Sobre Fintech, Telecom y Clarín, Carrió dijo: “Me hace muchísimo ruido porque no sé qué hay detrás”. “Yo me animo a investigarlo. Tengo un equipo excepcional de abogados investigadores”

- Que yo haya defendido la libertad de expresión, no quiere decir que sea de Clarín

- Me decían estas sola contra Aníbal Fernández, pero hoy en día Aníbal Fernández está a punto de ser imputado por el triple crimen y Fútbol para Todos. Lo único que falta es que alguien se anime a decir lo que figura en los expedientes.

- No hay expediente de narcotráfico en el que no haya barrabravas. Se han transformado en sicarios y están relacionados también en la trata. La venta de jugadores es una forma de lavar dinero.

- El nuevo gobierno acordó no mostrar los contratos entre YPF y Chevron. Yo exigiría y voy a exigir que se muestren. No me parece republicano que alguien se niegue a mostrar contratos.

- Estoy en contra del nepotismo, tengo hijos y nunca trabajaron en política. Viajan en colectivo y no usan nada que tenga ver con mi trabajo en política

- Yo apoyo absolutamente la presidencia de Mauricio Macri. Lo único que quiero es que todos salgamos con sinceridad y sensatez. Estoy convencida de las buenas intenciones de Macri y voy a ayudarlo de la manera que corresponda, y es no siendo obsecuente.

- Armé Cambiemos, pagué las consecuencias. Armé una formula para la victoria por sobre el kirchnerismo.

- Uno puede ser un gran gerente de una empresa y luego decir que quiere poner su voluntad y conocimiento en pos del país. Como por ejemplo Dietrich, que es una persona que le sobra el dinero pero quiere servir al país, no servirse del país.

- El hecho de tener dinero no te hace por sí un antipatriota. No necesitas ser pobre para ser patriota. Buenas y malas personas no dependen de tu origen si no de tu conducta.

- Le recomendaría los funcionarios que independientemente que tengan gente de La Cámpora, hay que saber discriminar. Hay mucha gente que consiguió trabajo a través de La Cámpora, pero hay que saber discriminar.

- El papa Francisco sabe todo. No es ningún ingenuo. Conoce a la Argentina y el peronismo más que todos. Conoce al caballo Suárez que es el sindicalista mas corrupto de la historia.