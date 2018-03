Carrió denunció en la Justicia a Aníbal Fernández como ideólogo del Triple Crimen

Tal como se preveía, la reanudación de la feria judicial trajo malas noticias para los ex funcionarios kirchneristas. El lunes fue Amado Boudou a quien le pidieron el procesamiento en una causa por dádivas. Ayer, Aníbal Fernández fue la noticia en Comodoro Py, luego de que Elisa Carrió radicara una denuncia en su contra que lo vuelve a poner en la mira de la Justicia por el triple crimen de General Rodríguez. La diputada pidió que el ex jefe de Gabinete sea investigado como posible autor intelectual del hecho. Fernández le respondió vía Twitter y la definió como "enferma psiquiátrica" y "megalómana empleada de la Embajada".

La denuncia de Carrió, acompañada por su colega Fernando Sánchez y la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic, requiere una pesquisa sobre "la posible autoría intelectual de la comisión del triple homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, con las agravantes que correspondieran al caso, contemplados en el artículo 80 incisos 6º y 7º del Código Penal, y/o de otros ilícitos penales cuya comisión quedara probada mediante la respectiva investigación". Los legisladores aseveraron que esos delitos "podrían haber sido cometidos por parte de Aníbal Domingo Fernández".

La presentación reactiva el caso que copó la escena política en el final del año pasado y la primera quincena de enero, cuando tres de los detenidos por el crimen de 2008 se fugaron del penal de General Alvear, siendo recapturados dos semanas después. Desde el comienzo de la causa la oposición del momento acusó al ex funcionario de estar vinculado al hecho. Fernández no fue involucrado en la investigación ni en el juicio posterior, en el que se condenó a los hermanos Cristian y Martín Lanatta y a Víctor y Marcelo Schillaci.

El ex jefe de Gabinete trató en Twitter a Carrió de "megalómana empleada de la Embajada" (por Estados Unidos) y de "enferma psiquiátrica" y dijo que "vuelve a la carga a llamarme nuevamente asesino. Sin otro sustento a su denuncia que su mente corrupta y alterada".

En la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal 4 de Ariel Lijo y en la Fiscalía de Guillermo Marijuan, Carrió, Sánchez y Zuvic afirmaron que "Fernández, a través de actos concretos, además, ha obstaculizado la actuación de otro Poder del Estado argentino (el Legislativo), en la lucha contra el narcotráfico".

Y reclamaron entonces que "la Justicia investigue cualquier participación que un ex funcionario público como Fernández pudiera haber tenido respecto de la autoría intelectual del triple crimen de General Rodríguez". Según los denunciantes "hay un entramado mafioso" y "se entrecruzan la importación, lícitamente o mediante su contrabando, de efedrina para la confección de estupefacientes, sea en el país o para su exportación con destino final en cárteles de narcotráfico mexicano". Insistieron también en probar si existe relación entre Aníbal Fernández e Ibar Pérez Corradi, prófugo y apuntado como ideólogo del triple crimen.