Carrió declaró contra Angelici y reconoció que está “harta”

La diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió ratificó ante la Justicia sus denuncias contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y aseguró que le “toca cuestionar al Gobierno” que llevó “al poder”, al prestar declaración testimonial.

Carrió se presentó hoy ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien la citó a raíz de sus recientes expresiones televisivas, en el marco de una denuncia a la que le dio impulso el fiscal Federico Delgado.

La legisladora, quien indicó que no “conoce ni el rostro del señor Angelici”, alertó que el dirigente cercano al presidente Mauricio Macri es “uno más en la larga tragedia nacional de operadores y vínculos promiscuos entre operadores políticos, la justicia, los servicios de inteligencia y los clubes de fútbol”, de acuerdo al texto al que pudo acceder DyN.

En su declaración testimonial, Carrió recordó que selló un “acuerdo” con el PRO y la UCR “cuyos ejes eran la República, la rebaja sustantiva de impuestos a las clases medias, el fin del juego, y nunca más impunidad para ningún funcionario público”.

“Es en este contexto que tomé conocimiento de que un tal señor Angelici, que no sabía quién era, dado que no miro fútbol ni juego fútbol, hablaba con Oyarbide pidiéndole que se jubilara, almorzaba con jueces y fiscales vinculados a Boca, y que “ayudaba” -como lo dijo el propio presidente en un reportaje en La Nación-, al presidente sin cumplir institucional alguna”, añadió la diputada.

Luego de realizar un racconto sobre los “operadores políticos” en el ámbito judicial durante los últimos años, como Enrique Nosiglia, Javier Fernández, Rodolfo Barra, Arnoldo Klainer, entre otros, Carrió aseguró ante Casanello que se dedicó “a estudiar” a Angelici y lo ubicó como “uno más en la larga tragedia nacional de operadores y vínculos promiscuos entre operadores políticos, la justicia, los servicios de inteligencia y los clubes de fútbol”.

“No sé si es delito pero estoy harta”, expresó la dirigente de la Coalición Cívica sobre su denuncia sobre el presidente de Boca Juniors, y agregó que Oyarbide “tiene que ser destituido por delincuente, no jubilarse”.

Además, reconoció estar “harta de haber sido denunciante porque no había Fiscales en la Nación que denuncien y de tener custodia permanente cuando los asesinos y delincuentes están libres”, al tiempo que consideró que “si no hay justicia la Argentina no tiene destino”.

También se refirió al vínculo que une a Angelici con Macri y expresó que le toca “cuestionar al gobierno” que llevó “al poder”, y que lo hace “de la misma manera que cuando era oposición porque la lucha por el derecho no se negocia”.

Por otro lado, criticó la actuación del fiscal Carlos Stornelli en el “estancamiento” de la causa Hotesur, y remarcó que “está vinculado al Club Boca Juniors, no tengo dudas”, y calificó como “altamente preocupante la relación estrecha del señor Angelici con el doctor Darío Richarte, por haber sido defensor de todos los funcionarios kirchneristas y, además, por su alta incidencia en designaciones en lugares claves del gobierno a través de Angelici”.