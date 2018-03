Carrió cuestionó al Gobierno por designar a Echegaray en la AGN y fue a la Justicia

Horas después de haber cuestionado duramente al Gobierno por habilitar la asunción de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), la diputada aliada del oficialismo Elisa Carrió presentó un recurso de amparo para impedir que el ex titular de la AFIP asuma su cargo. Lo hizo junto al diputado de su partido Fernando Sánchez, ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

"No es idóneo para el cargo y no cumple con la Constitución porque tiene procesos judiciales pendientes", argumentaron en su presentación Carrió y Sánchez, por lo que pidieron que "se declare la nulidad" de la resolución del Congreso que lo designó, que lleva las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y solicitaron que se habilite la feria judicial.

Sánchez y Carrió explicaron que como, lo advirtieran en la primera impugnación hecha ante el Congreso, "Ricardo Echegaray no solo no es idóneo por haber violado el secreto fiscal, sino también por haber promovido la vulneración de las garantías del debido proceso penal en las causas penales que se utilizaron contra la propia Carrió, y por haber vulnerado los derechos políticos y las inmunidades parlamentarias de la ciudadana que ejerce el cargo de diputada de la Nación". Por ello, consideraron que el ex titular de la AFIP "no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 85 por la Constitución Nacional para ser elegido miembro de la Auditoría General de la Nación, en tanto el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes".

Para Carrió y Sánchez, la designación de Echegaray en la AGN implica "una amenaza inminente a nuestros derechos protegidos constitucionalmente" y por ello pidieron una medida cautelar que suspenda los efectos de su designación.

Massa quiere un auditor

La disputa por la designación de Echegaray no es la única en torno de la AGN. También hay tironeos políticos por los cargos de auditores. Y al enfrentamiento entre el PRO y el FpV hay que sumar al Frente Renovador, que anhela quedarse con uno de los tres cargos en disputa en representación de la Cámara de Diputados, para lo que tiene el apoyo del oficialismo. El massismo fue el que presentó una de las tres medidas cautelares para frenar las designaciones de Julián Alvarez y Juan Forlón y quiere una de esas sillas.