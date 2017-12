Carrió comparó las acciones del 18D con el accionar carapintada

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, señaló hoy que "hay un claro intento de desestabilización de la izquierda y del kirchnerismo", en tanto que consideró que "no hay que convalidar ninguna sedición" y calificó a los policías que actuaron el lunes pasado en el perímetro del Congreso como "héroes".

La diputada de Cambiemos definió los incidentes producidos dentro y fuera del Congreso en las dos jornadas en que la Cámara baja sesionó para aprobar la reforma previsional como un intento de mellar la gobernabilidad y lo comparó con los levantamientos de "carapintadas" de finales de los ochenta. "Es un claro intento de desestabilización. Lo atribuyo al kirchnerismo y a la izquierda... se cayó el sistema de impunidad. La detención de De Vido es un punto sin retorno, porque ahí todos se dieron cuenta de que la cosa iba en serio. No hay que convalidar ninguna sedición, el país debe aprender a vivir acorde a la Constitución. Es una oportunidad interesante, es algo así como el intento de los carapintadas, el orden constitucional que se mantuvo con firmeza, con no violencia, desarmados prácticamente, son héroes los policías de la ciudad", dijo en una entrevista publicada este domingo en La Nación.

Al referirse a la reacción del Gobierno ante el fracaso de la sesión del jueves 14 de diciembre, admitió que había una interna en el oficialismo respecto de la conveniencia de sancionar la reforma por decreto, una idea que sobrevoló el pensamiento de Macri, pero que finalmente fue desestimada.

Señaló que esa medida habría sido "una derrota del Parlamento y la democracia", y que además "el Presidente hubiera pagado un precio altísimo por ese acto". "Hay mucha gente alrededor de los presidentes a quienes la bronca los domina, y el ejercicio del poder es una tentación. Teníamos que hacer funcionar el Parlamento, y el DNU era una derrota del Parlamento y la democracia. La verdad es que el Presidente hubiera pagado un precio altísimo por ese acto, de los que no se hubieran hecho cargo ninguno de los que lo asesoraban. La cuestión estaba dividida, y yo estaba en mi casa. Cuando vi que no había forma de que se impusiera la visión más moderada, saqué un tuit, porque yo no iba a involucrar a la Coalición Cívica en eso, hasta ahí, no", relató.

A su vez, la diputada destacó el rol que tuvo para "destrabar" la encerrona en que había quedado el tratamiento de la reforma previsional luego de que se cayera la primera sesión, cuando aún sin el aval del Gobierno anunció la voluntad de ofrecer un bono compensatorio por única vez para los jubilados.

"En realidad no estaba la posibilidad del bono, la invente ahí, en la sesión del jueves, como una manera de destrabar", contó, y agregó: "Yo tenía que salvar al Parlamento, salvar una sesión, salvar la ley, cubrir al Presidente y no traicionar a los jubilados. Estoy segura de que en dos años los jubilados nos van a agradecer".