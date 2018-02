Carrió calificó de “criminales” a los Moyano y Pablo salió a responderle

La diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió calificó como “criminales” a los miembros de la familia del líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, al defender “la lucha” del presidente Mauricio Macri contra “la mafia sindical”.

“No toda su familia, pero al menos él y Pablo (Moyano) seguro”, aseguró en una entrevista que publicó ayer el diario El País, de Uruguay. Moyano “es el jefe”, respondió acerca de si el sindicalista es parte de esa “mafia”.

Carrió remarcó que “Argentina no puede seguir en manos de las mafias”, por lo que “esa es la lucha” y “una batalla que vale la pena darle. Él tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la justicia”, puntualizó.

La legisladora señaló que en Estados Unidos también un sindicalista prácticamente quiso tomar el país, en referencia a Jimmy Hoffa, líder del sindicato de los camioneros acusado de tener vínculos con la mafia. En este sentido, consideró que Hugo Moyano “es una persona parecida”.

“El Gobierno de Mauricio Macri ha ganado ampliamente las elecciones (legislativas de 2017) así que cuenta con todo mi aval. Lo que pasa es que hay que evitar otros errores justamente para tener el apoyo popular”, apuntó Carrió.

La respuesta de Pablo Moyano a las declaraciones de Elisa Carrió, no tardó en llegar. “Que lo demuestre en la Justicia o en un psiquiátrico. Que le explique a mis hijos que soy un asesino. No quiero calentarme porque enseguida hablan de violencia de género. Pero no tiene ni idea de lo que dijo”, señaló el hijo mayor del líder del sindicato de Camioneros.

“Ni Hugo ni yo fuimos funcionarios en la Dictadura cuando mataban gente. Ella sí. Que Carrió se banque y demuestre que somos asesinos. Se nota que les dolió la marcha a los gorilas”, aseguró Pablo Moyano.

Sobre lo que dejó la marcha, Moyano afirmó: “Digan lo que digan esto no se para más. La unidad de los sectores para pelear se van a seguir sumando. La calle es de los trabajadores que no se aguantan el ajuste, ni los despidos y menos las paritarias. Estas declaraciones de Carrió no nos asustan. Igual que la denuncia de (Graciela) Ocaña”.

El enfrentamiento entre la legisladora y la familia Moyano tiene varios años y la diputada oficialista no pierde oportunidad para criticar duramente a líder sindical.