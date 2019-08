Carrió arremetió contra los gobernadores del PJ por oponerse a la quita del IVA

La líder de la Coalición Cívica y diputada nacional, Elisa Carrió, afirmó hoy que "ahora quedó muy claro que los que no querían bajar impuestos eran los gobernadores del PJ", luego de que el bloque del justicialismo presentara ayer un proyecto en el Senado en oposición a la quita del IVA a los alimentos y a la suba del piso para pagar Ganancias, las dos medidas anunciadas por el Gobierno tras la derrota en las elecciones PASO.

"Ahora quedó muy claro que los que no querían bajar impuestos eran los gobernadores de PJ, así como no le bajan Ingresos Brutos y tasas municipales los intendentes. En esta situación de asfixia de impuestos no se puede vivir", dijo Carrió hoy en declaraciones a la prensa.

La diputada habló con los medios al llegar al predio del Parque Biblioteca de la Constitución, en Santa Fe, donde el presidente Mauricio Macri encabezó el acto por el 25to. aniversario de la jura de la Carta Magna reformada.

En sus declaraciones, Carrió señaló que el presidente Macri "estaba muy condicionado por los gobernadores del PJ para que le firmen el presupuesto".

Ayer, un grupo de senadores del peronismo presentó un proyecto de ley para compensar a las provincias ante la decisión del gobierno nacional de eliminar, transitoriamente, el IVA en los alimentos de la canasta básica y de elevar el piso del Impuesto a las Ganancias.

Declaraciones con periodistas en la entrada del Museo de la Constitución pic.twitter.com/NgayTNJs6V — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 24, 2019

El proyecto lleva la firma de los justicialistas Dalmacio Mera, Carlos Caserio y Alfredo Luenzo.

Los legisladores exigen crear una partida presupuestaria extra de unos 40 mil millones de pesos.

El argumento es que los Estados provinciales dejarán de percibir ingresos coparticipables por las exenciones impositivas establecidas por el Poder Ejecutivo.