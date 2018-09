Carrió: "Yo me divierto porque las crisis me generan adrenalina"

La diputada nacional Elisa Carrió se refirió hoy a la crisis que atraviesa el Gobierno, y que motivó la reestructuración del Gabinete y un paquete de medidas económicas anunciadas por Nicolás Dujovne, y aseguró que se "divierte", porque "las crisis" le "generan adrenalina".

"Yo me divierto, porque a mí las crisis me generan adrenalina", aseguró Elisa Carrió en la celebración del Día de la Industria de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La legisladora nacional destinó un mensaje especial a las Pymes respecto de la situación económica: "Este año no van a ganar nada. Les va a ir mal. Hay que sostener empleados lo más que puedan. Es un sacrificio que vale la pena por 100 años de república", aseguró.

Otras de las picantes definiciones de la titular de la Coalición Cívica fueron:

* Hoy asistimos a un milagro.

* Lázaro Baez es chiquitaje. Se terminó la Argentina con dueños y empieza la Argentina de la prosperidad.

* Acá hubo un gobierno que se robó las retenciones de los mejores años.

* Yo interpreto la voz del presidente. Todo lo que hice este fin de semana desde la chacra y el Presidente desde 'Los Abrojos' (la quinta de la familia Macri) es una melodía.

* Ahora cambia el modelo. Estamos como al inicio. Vienen los 6 meses mas difíciles de esta Nación, pero hay un modelo de salida que puede traer prosperidad que es cambiar la alianza económica.

* Si (Dante) Sica se me corre de la alianza con las pymes yo le digo traidor y me lo bajo.

* Mi alianza, tenga o no cargo, es con ustedes.

* El modelo es es generar pymes de consumo interno y también exportadoras con mercados.

* Vamos a otra forma de comercio. Con menos gasto de locales pero con mucho más gasto de logística. Hay que adelantarse a la historia.

* El modelo ya está definido. Va a ser difícil.

* Hoy no se tocó el programa de baja de retenciones. Es cuatro pesos por dólar, con lo cual la inflación te lo licúa.

* No hay dólares porque no hay balanza comercial. Si solo salen dólares no hay Argentina posible.

* Nosotros necesitamos exportar.

* Lo único que nos da una prosperidad permanente es el desarrollo de economías internas que exporten.

* Con la extinción de dominio voy a hacer la reforma agraria y nos vamos a quedar con todos los campos de los políticos.

* No se puede bajar la tasa de interés, pero no tenés problema de deuda. No estamos en 2001, eso fue un golpe civil. Ahí teníamos default.

* No tenemos ninguna posibilidad de default porque debemos u$s 3000 millones el año que viene.

* Estamos negociando con el encaje, porque vieron que los bancos son terribles.

* No me ponga furiosa, simplemente soy una actriz de la escena nacional. Yo me divierto, porque a mí las crisis me generan adrenalina.

* Le digo a los militantes golpistas: no hay helicóptero. Nos van a tener que sacar como en la Casa de la Moneda de Chile. Me van a tener que sacar muerta y a Macri también.

* Vamos a tener conflicto social en diciembre. Pero vamos a salir.

* En julio del año que viene vamos a estar en crecimiento.

* ¿Va a ganar Cristina? No, porque el pueblo trabajador no va a votar los u$s 100.000 M que faltan en empleo, comida, educación y salud.

* ¿Va a gobernar Cambiemos? Sí.

* Macri no es un presidente débil. Es un presidente que es ingeniero. Está acostumbrado a guardar sus sentimientos. Como guarda sus sentimientos no puede expresar el dolor que siente y la responsabilidad que tiene.

* Macri no le tiene miedo a los dueños del poder.

* Esta alianza no la voy a romper. Y cuando yo digo que no rompo, es porque persisto.