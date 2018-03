Carrió dijo que no será candidata en Provincia y puso en duda su participación en Ciudad

La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, precisó hoy que la gobernadora bonaerense "María Eugenia (Vidal) decidió" que "no sea candidata" por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas y aclaró que tampoco sabe si se presentar en la Ciudad.

"Vivo en Capital, es mi lugar, pero también en Exaltación de la Cruz. Yo tengo que elegir domicilio, pero he decidido que no lo voy a hacer porque María Eugenia decidió que yo no sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia", detalló la referente del oficialismo.

Carrió explicó que, si bien podría presentarse como candidata tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, va a "respetar la decisión" de la mandataria bonaerense.

"No me lo dijeron porque no son tan bruscos como yo, pero uno se da cuenta, lo siente y est bien", dijo la diputada y agregó que para ella "fue una liberación que no quisieran pero si lo necesitaban no tenía ningún problema (en presentarse)".

Por otra parte, la legisladora también detalló que no "sabe" si se va a presentar tampoco en las listas por la Ciudad de Buenos Aires y aclaró que "sin fueros" sigue siendo "la misma".

Además, quien fue una de las formadoras de Cambiemos aseguró que no recibe "órdenes de nadie": "Yo acordé con (el presidente Mauricio) Macri que iba a luchar contra la corrupción y a sostener una lucha implacable contra las mafias".

"Yo no tengo una diferencia con el señor presidente", añadió esta tarde en Almorzando con Mirtha Legrand, programa que se emite por El Trece y apuntó: "No acordé con Macri defender a (Hugo) Moyano o a (Ricardo) Lorenzetti".

En este sentido, la diputada sostuvo que "un día me va a pedir de rodillas Macri que lo saquen a Lorenzetti porque lo va a extorsionar".