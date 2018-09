Carrió: "Que el campo no se queje"

Elisa Carrió salió a bancar las últimas medidas del Gobierno y dejó atrás su cruzada contra las retenciones, este mediodía, cuando dijo que "el campo no se puede quejar". La aliada del presidente Mauricio Macri blanqueó un giro en su política cuando habló descarnadamente en el Latam Economic Forum en el que se propuso como la nueva embanderada de las Pymes, así como fue del "campo" en 2008.

La líder de la Coalición Cívica pronosticó que "viene una cosecha récord. Los del campo no se pueden quejar porque les peleé y les mantuve el proceso de reducción (de las retenciones)". Ahora es $4 (por dólar exportado) pero también le tocó a los industriales", justificó Carrió, la medida del Gobierno.

En esa línea, "Lilita" aseguró que será un impuesto de "emergencia" pero que "habilita todas las exportaciones en forma inmediata". "Así que no se quejen... La votaban a Cristina (Fernández de Kirchner) cuando tenían 35% de retenciones y yo les decía miren que se viene peor... Igual me adoran y yo los adoro", aseveró una de las principales aliadas de Macri, a la hora de defender la medida del Gobierno.

En tanto, Carrió ahora se propone como la defensora de las Pyme y llegó a plantear a los pequeños y medianos empresarios: "Usenme".

Lilita avisó que la próxima semana la Nación presentará un programa para impulsar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas e hizo reír al auditorio.

"Para el acto pedí que me pongan todas las Pymes del interior, todos los empresarios que no están en la UIA. Que no me lo pongan a De Mendiguren (José Ignacio, ex titular de la UIA) porque yo lo mato al chiquitito ese que es ministro... ¿Viste que es chiquitito el ministro?", expresó Carrió en alusión a Dante Sica, titular de la cartera de Producción y Trabajo. En el Alvear todos aplaudían a "Lilita" quien habló durante más de una hora, solamente interrumpida por ataques de tos, que sufre por una bronquitis.