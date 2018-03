Carrió: “Las mafias de la Provincia están tratando de condicionar el poder de Vidal"

La diputada por la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió denunció hoy que “las mafias de la Provincia están tratando de condicionar el poder” de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y volvió a responsabilizar a Aníbal Fernández por el triple crimen de General Rodríguez.

Además, Carrió aseguró que la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci “fue manejada por la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)” y apuntó contra la ex jefa María Florencia Piermarini, el ex director general Marcelo Rotger y Claudio Cardo, quien estuvo a cargo de la Dirección de Coordinación. En tanto, aseguró que el fiscal de la causa por la fuga, Cristian Citterio, “no acusa ni a la jefa del SPB ni a la cúpula, ni mucho menos a (el ex ministro de Justicia bonaerense, Ricardo) Casal, porque responde a él mismo, no hay otra explicación”, acusó.

“Las mafias de la provincia están tratando de condicionar el poder de la gobernadora María Eugenia Vidal. Aníbal (Fernández) declara y ríe, mientras debería estar preso por la autoría intelectual del triple crimen y por narcotráfico”, aseguró la legisladora, en un largo texto que publicó en su cuenta de Facebook. Además, “dije una vez a alguien hoy electo, que yo podría ayudar por conocimiento y experiencia de 20 años a erradicar las mafias de la provincia de Buenos Aires. Nadie hasta ahora me consultó jamás”, se quejó.

Carrió aseguró haber comunicado, en los días posteriores a la fuga, sobre una operación en el mercado negro del narcotráfico “para pagar la fuga como así también la información de que estarían en una quinta del Gran Buenos Aires”, en referencia al predio propiedad de Marcelo Melnyk en Florecio Varela, “hecho que se detectó recién tres días después”, dijo, y cuando ya estaban en la localidad bonaerense de Ranchos. “La Policía de la provincia de Buenos Aires, no puede desconocer esto. Si yo tenía la información ¿como es posible? que no la tengan las autoridades provinciales”, advirtió.

Asimismo, Carrió cuestionó: “¿Cómo es posible que teniendo conocimiento autoridades federales del anterior y de este gobierno se sepa por el diario Perfil del día de hoy que Pérez Corradi, prófugo del triple crimen, está en Ciudad del Este?”, Paraguay, sostuvo al referirse al prófugo en la causa por los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.