Carrió: “La designación de Caputo en el BCRA da garantías en el exterior”

La diputada por Cambiemos Elisa Carrio sostuvo que la designación de Luis Caputo al frente del Banco Central “da garantías al exterior” en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Caputo, hasta hoy ministro de Finanzas, fue designado al frente del BCRA luego de que el Gobierno desplazase a Federico Sturzenegger. Además, se unificaron las carteras de Finanzas y la de Hacienda, actualmente bajo el mando de Nicolas Dujovne.

“La designación de Caputo en el BCRA da garantías en el exterior”, evaluó la líder de la Coalición Cívica en diálogo con el canal Todo Noticias.

Carrió dijo que la decisión del presidente Mauricio Macri le parece “muy bien” y afirmó que “no ayuda ni perjudica” en relación a los acuerdos concretados con el FMI.

“(La salida de Sturzenegger) ni nos ayuda ni nos perjudica. Hay que explicarlo bien. Ha sido una decisión de él”, sostuvo.

Aborto y polémica

La diputada se refirió también a lo sucedido esta mañana en la Cámara de Diputados, minutos después de que se aprobase la interrupción voluntaria del embarazo, proyecto que rechazó con su voto negativo.

La diputada amenazó con “romper” el frente Cambiemos, visiblemente ofuscada por el resultado favorable al proyecto que plantea la despenalización del aborto en la Cámara baja.

“A los que tienen miedo que rompa, tengan confianza. La república es nuestra”, afirmó en diálogo con el canal de noticias.

A los que tienen miedo que rompa, tengan confianza. La República es nuestra. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 14 de junio de 2018

La legisladora no había participado de las más de 22 horas de discusión, pero arribó al recinto poco antes de la votación, para expresarse en contra.

“Quiero dar una explicación porque represento a una parte de la sociedad que me ha votado. No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos”, había dicho Carrió, tras la aprobación en general de la norma por 129 positivos, 125 negativos y una abstención.

Su intervención generó abucheos de diputados de distintas bancadas, que se quejaron de que no había estado presente en el debate y que tras la votación se le permitía hacer uso de la palabra.

Instantes después, cuando el diputado del PRO Daniel Lipovetzky comenzó a leer los artículos del proyecto para el tratamiento en particular, la líder de la CC lanzó advertencias sobre sus compañeros de interbloque.

"Que les quede claro a todos. Que le quede claro a todo Cambiemos. La próxima, rompo", recalcó Carrió fuera de micrófono, ubicada justo detrás de Lipovetzky, uno de los impulsores del proyecto. Y agregó: "Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad".