Carrió: "Fuimos al Fondo para evitar un golpe civil"

"El FMI nos asegura las elecciones libres para el año que viene", afirmó ayer la diputada nacional Elisa Carrió, y explicó además que "recurrir al Fondo es un seguro para evitar un golpe civil (como el de 2001 y otros) y fue preventivo para que no sigan jugando".

Formuló estas declaraciones en el marco de la sexta edición de Argentina Visión 2020/40, un encuentro de reflexión y debate enfocado en el sector agropecuario, organizado por la Universidad Austral y ADBlick Agro. En referencia a las elecciones del año próximo, Carrió precisó que "los que dicen que recurrir al fondo fue apurado, lo dicen porque querían seguir especulando. Para mí fue espectacular, un golazo de media cancha para decirle no al golpe".

Avanzando en definiciones políticas pero con implicancias en la economía, la diputada oficialista conjeturó que "deberíamos ser la primera exportadora alimenticia del mundo". Y agregó que en la medida que se favorezca a la pyme exportadora "vamos a tener pueblos y ciudades inteligentes ligadas al agro".

Además, se manifestó a favor de reducir la carga impositiva en el país. "Creo en la eliminación total de impuestos en la Argentina, para eso tenemos que corregir el déficit. Pero tenemos que lograr impuestos simplificados -municipios, provincias y Nación-y hasta que no lo logre no me voy", enfatizó.

Pero fue aún más allá, al afirmar que en diálogo con el Presidente le dijo: "Queremos sustituir la alianza económica tradicional de la Argentina, muchas veces de empresarios ricos con empresas pobres, que acordaban con los sindicatos arriba, por los empresarios reales, emprendedores y exportadores en la Argentina".