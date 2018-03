Carrió: "Francisco empodera violentos como Milagro Sala y Guillermo Moreno"

"No creo que Bergoglio tenga que convertirse en una unidad básica en la Argentina. No creo que tenga que empoderar a violentos. Estoy hablando de Milagro Sala y de Moreno", lanzó, picante, Lilita Carrió sobre el Papa Francisco y su rol en la política nacional, al tiempo que reconoció que con Macri tiene una relación "excepcional" y que la herencia que recibió el actual gobierno por parte del anterior es "catastrófica".

La diputada de la Coalición Cívica remarcó en una entrevista con el diario Clarin que considera que el Sumo Pontífice "hace muy bien el juego de fotos" y además que "tiene un doble discurso respecto de la Argentina: se rodea de personajes menores y le gusta el chisme político".

Carrió es una de las dirigentes que integran el frente Cambiemos que quieren que Mauricio Macri hable de la herencia que recibió por parte de la administración de Cristina Kirchner, aunque reconoció que el presidente no quiere dar malas noticias.

"Macri recibió una herencia catastrófica y lo que ha hecho es extraordinario", aseguró Carrió

"Mauricio no quiere hablar de la herencia porque quiere dar buenas noticias. Pero la verdad es que sólo desde ahí se puede entender la importancia de las medidas tomadas (...) El Gobierno no lo quiere transmitir porque cree que afecta su imagen. Yo lo digo porque no tengo problemas de imagen. Y porque creo que únicamente hablando de esto se entiende la magnitud de las medidas tomadas por Mauricio. Macri recibió una herencia catastrófica y lo que ha hecho es extraordinario", aseguró.

La relación que mantiene con el presidente Mauricio Macri, es, según ella, "excepcional, permanente y silenciosa". "Es un acuerdo entre nosotros. Yo digo todo lo que pienso y él dice todo lo que piensa. Desde el primer día mi relación con el Presidente se llama sincericidio", añadió.

Sobre las diferencias que tiene respecto de las medidas del Gobierno nacional, como la quita de las retenciones mineras, Carrió aseguró que "Mauricio escucha y corrige".