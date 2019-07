Carrió: “De la Rúa sufrió un golpe de acá a la China y fue traicionado por la UCR”

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió advirtió que el ex presidente Fernando De la Rúa sufrió "un golpe de acá a la China, fue muy traicionado por el propio radicalismo y condicionado" por el "establishment" económico, y consideró que el fallecido mandatario no estuvo "en la plenitud del ejercicio de sus facultades" en el final de su gobierno.

Carrió evaluó que De la Rúa "fue muy traicionado por el propio radicalismo y tendría que haber roto la convertibilidad en los primeros 6 meses" de su mandato, que se extendió de diciembre de 1999 a diciembre de 2001.

La legisladora, de origen radical, dijo que "el establishment condicionaba mucho al gobierno" de la Alianza ya que que entonces "estaban los devaluacionistas, y ahí estaba Techint, y los no devaluacionistas, que eran las empresas de servicios públicos".

"Al no haber roto la paridad peso-dólar en algún momento tenía que explotar" el modelo económico, añadió Carrió.

No obstante, la legisladora subrayó que la caída del gobierno de la Alianza fue un "golpe de acá a la China" en el que, además de la presunta participación del peronismo, incluyó a la "mitad" de la UCR y al propio ex presidente Raúl Alfonsín.

En declaraciones al canal La Nación+, la dirigente agregó que De la Rúa "tuvo algún problema de salud" hacia el final de su gobierno, una afección que, dijo, "no se reveló y no sé si se va a revelar".

Tras apuntar que el ex mandatario era un "hombre inteligente, culto y formado", aseguró que durante los últimos meses de su administración no estaba en la "plenitud del ejercicio de sus facultades" y "no tenía capacidad de decisión".