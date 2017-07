Carrió: "¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?"

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ironizó ayer sobre el pedido de desafuero y detención del diputado Julio De Vido y se preguntó si el ex ministro de Planificación Federal irá "a declarar o lo matarán antes".

"¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?", se preguntó Carrió luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera el desafuero del diputado del PJ-Frente para la Victoria en una investigación por presunto desvío de fondos en proyecto ferroviario en la mina de Río Turbio, en Santa Cruz.

La precandidata a diputada por el frente Vamos Juntos en la Ciudad consideró que "el arma que tiene" De Vido "es que los conoce a todos, hizo muchos negocios, no sólo con los que están en el Frente para la Victoria".

"Es como el presidente de Odebrecht en Brasil, que manejaba el dinero, los sobornos; era el cajero de (Néstor) Kirchner, trataba con empresarios extranjeros y locales, con los intendentes, con los gobernadores, con los empresarios de la construcción, con los empresarios de la pesca y con los empresarios de energía, por eso yo decía: todo el mundo lo protege", destacó la legisladora nacional.

En declaraciones a radio Mitre, Carrió consideró además que el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo es "la clave para arriba y para abajo" de un entramado de corrupción.

El ex ministro no estuvo ayer en la sesión. A su bloque le avisó que se ausentaría para dedicarse a la causa judicial y la bancada lo excusó.