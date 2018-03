Carrió: “Caputo tiene que vender sus empresas”

Lilita Carrió es un imán para los medios. Si es domingo a la noche, más. En cada frase tira un título. “Esta es una nación saqueada”, arrancó sus respuestas al periodista Luis Majul, en La Cornisa. Y remató: “Lo que le falta a los argentinos es lo que se robaron‘. Esto en el tramo de la entrevista en el que se dedicó a pasar revista por las denuncias de corrupción del gobierno kirchnerista. Siguió, así, con las frases redondas: “Echegaray es cómplice y parte de la asociación ilícita”. Y luego advirtió que Lázaro Báez, antes que socio “era empleado de Kirchner”.

‘Si la Justicia no actúa este gobierno también va a robar”, pronosticó y fue la señal de largada para arremeter contra aspectos de la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia, al que, sin embargo, llamó “mi gobierno”.

Entre sus definiciones más resonantes, Lilita afirmó, sin vueltas, que “Caputo (Nicolás, amigo personal del primer mandatario) tiene que vender sus empresas” por su relación con el jefe de Estado.

- Majul, sorprendido, le señaló: ¿Pero no es también injusto que por ser amigo de Macri no pueda participar en licitaciones?

- Es el precio que tiene que pagar...

- Pero si vende las empresas a qué se va a dedicar...

- Puede dedicarse a otra cosa. Tiene mucha plata, no va a tener problemas.

-...

- Es el precio que tiene que pagar. Yo dejé de ejercer mi profesión de abogada...

Y luego, la fundadora del ARI y lider de la Coalición Cívica, siguió con sus definiciones tajantes: “Los jueces federales son una vergüenza para esta Nación‘. Luego advirtió que en “Comodoro Py se nos ríen”.

Por supuesto que no se salvó el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien critica sistemáticamente: “Hay fiscales y jueces que están en la Comisión Directiva de Boca”, dijo y remató: “Macri va a tener que elegir entre Angelici y yo”.