Carlotto le respondió a Leuco: "Dice infamias"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó ayer las afirmaciones del periodista Alfredo Leuco, quien pidió en una columna de opinión una renovación de los organismos de derechos humanos porque, aseguró, entidades como Abuelas o Madres de Plaza de Mayo "no acusan peso en la balanza de la influencia y su voz es tan débil y parcial que pocos la escuchan".

"Estos señores que se arrogan el derecho a publicar estas infamias no merecen que hablemos de ellos porque van a ser olvidados en la historia", sostuvo consultada sobre el tema Estela de Carlotto en declaraciones a Radio del Plata. "Creo que el que perdió el rumbo es Leuco. Realmente el sentido común del argentino de bien descree de lo que ha propuesto. Tengo memoria de lo que era Leuco años atrás: un solidario amigo, un periodista abierto que nos convocaba y que estaba acerca de nuestra lucha y la acompañó", detalló la dirigente, quien evaluó que el periodista "perdió el rumbo y vaya a saber por qué está condicionado". Además, Carlotto señaló que Abuelas de Plaza de Mayo "no ha cambiado absolutamente nada".