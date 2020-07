Carlos Rodríguez: "La emisión aún no genera inflación porque la gente sólo consume comida"

Profesional de reconocida trayectoria en el campo académico y también con un recordado paso por el Ministerio de Economía durante la gestión de Roque Fernández hacia fines de los años 90, Carlos Rodríguez califica como "dramática" la actual coyuntura económica.

En diálogo con El Cronista consideró que la economía caerá este año en torno al 20%, quizás algunos puntos más, pero sostiene que ése sería el piso porque "ya peor no nos puede ir". Cuestiona las medidas tomadas por la pandemia y la demora en renegociar la deuda, y asegura que todo eso dejará "un fisco destruido", con emisión por varios meses, cómo única herramienta.

-¿Cómo definiría este momento económico de la Argentina?

-La palabra para describirlo es dramática y sin ver luz al final del túnel, ni siquiera veo el túnel, es un laberinto más que un túnel. Estamos encerrados en un laberinto con dos variables: una, la salud y la pandemia, representada por la cuarentena; y la otra, la economía que está representada por dos cosas en realidad. El efecto de la pandemia a través de la cuarentena en toda la economía y la falta total y absoluta de ajuste estructural y una mala política económica.

-¿Cómo evalúa el manejo de la pandemia y sus derivaciones económicas?

-En este momento la República Argentina está cautiva del conurbano, del peligro que el virus se expanda a las villas del Gran Buenos Aires de manera incontrolable, no habiendo la suficiente asistencia médica para controlarlo, y ésa es la base política del partido gobernante. Uno podría decir cerrá la economía y mientras tanto, elaborá algo, no sé, Alberto Fernández pidió un Plan Marshall. Lo que pidió es plata pero el Plan Marshall eran monedas comparado con lo que hace falta acá. De cualquier manera, si le dieran plata se la patinan regalando alimentos. No es que esté mal darle de comer a la gente pero lo que hay que darle a la gente es la posibilidad de salir de la cuarentena trabajando y con viviendas dignas, con espacio para que no se contagien, con educación. Esta gente tiene un horizonte de 17 días para la pandemia y el único horizonte económico que tienen es la deuda, y punto. Como si firmar la deuda fuera el fin de los problemas económicos, no hay una estrategia económica. ¿Para qué quieren 17 días más de cuarentena?

- La respuesta del Gobierno hasta ahora fue emitir para programas de asistencia. ¿Hay margen para seguir emitiendo?

-No hay margen, revienta totalmente. Observe el producto bruto cayendo al 26% en abril, y espere mayo y junio.

- Bueno, se supone que abril fue el piso y que a partir de allí los números serán algo mejores.

-No veo que vaya a cambiar mucho, entre caer 26% y caer 15, 20 o 18%, es lo mismo. Los números fiscales son patéticos, o sea que va a haber un déficit fiscal asombroso y no va a haber más remedio que seguir emitiendo.

- Eso puede empujar más a la inflación futura. ¿Hay otra alternativa que emitir?

-Endeudarse es absoluta, total y completamente imposible si uno está en default. En cuanto a un plan de ajuste estructural, en el Plan Marshall Europa entera se dedicó a trabajar, a reconstruir sus ciudades destruidas, sus industrias. Pero acá, bueno… si lo dejan a Rodríguez Larreta pone el Teatro Colón en la Villa 31 para hacerla más bonita y atractiva, para que vaya más gente. La Ciudad tiene dos de las villas miseria más grandes que hay, siendo una de las ciudades más ricas del mundo. Es absurdo pero es así, en lugar de erradicarlas.

-¿Déficit y emisión están entre los principales problemas que tiene la economía?

-El déficit fiscal es incalculable y va a depender mucho de la situación social. Por ahora la emisión no está generando inflación, simplemente porque la gente tiene tanto miedo a morirse de hambre que ha aumentado la demanda por dinero. Billete que metés en el mercado, no circula, la gente se lo guarda, compra comida y basta. Pero recordemos que la gran emisión empezó en abril y lo están esterilizando con Leliq u otra letra, pero eso es una bomba de tiempo.

-¿Qué puede pasar si sigue la emisión?

-El tema es que esto no tiene horizonte. Repito, estos 17 días que pidieron los infectólogos no es ni siquiera tiempo para pensar, es tiempo para rezar. No hay un objetivo. El consumo está muy deprimido y la demanda por dinero está alta. La gente no sale a gastar, pero ojo porque estás echando y echando dinero, porque es la única fuente de financiamiento que tiene el Gobierno para financiar el alimento que está repartiendo.

-¿Esto puede ser un problema mayor a futuro?

Es a futuro pero nadie sabe cuán largo será ese futuro porque todo depende de la estabilidad social que haya. De cualquier manera, es cierto que la economía no puede caer a cero, si ya caíste 26% ahora, como mucho encontrarás un piso, alrededor de 20% de caída. Recuerde que ya veníamos de dos años de caída y un país no cae a cero, ni en la Guerra Mundial caía a cero, se va quizás a una economía de subsistencia. Es decir, tampoco vamos a ir viendo aceleración en la tasa de caída. Lo que va a ver, simplemente, es un fisco totalmente destruido, teniendo que emitir todos los meses. Ahora, si emite todos los meses, sabe que eventualmente eso tiene una sola respuesta, que es la hiperinflación, no le quepa duda.

-¿Ve en el horizonte cercano la posibilidad de hiperinflación?

-No sé cuándo, no me pregunte porque es como preguntarme a cuánto va a estar el dólar a fin de año. No tengo la más recóndita idea. En este país pasan cosas rarísimas, ahora el dólar paralelo está a $ 130 y el Contado Con Liqui a $ 100, cuando hace un mes estaban al revés.

-¿Cómo se sale del estancamiento económico? Llevamos más de dos años de recesión, más la inflación que no cede.

-Hace falta liderazgo y un Plan Marshall, pero el este plan precisa un Marshall, un líder.

-El FMI le otorgó al país u$s 57.000 millones en 2018 y 2019. No será un Plan Marshall pero fue un paquete muy importante.

Nosotros dilapidamos la plata. Yo invito a buscar la Proclama de Manuel Belgrano para el éxodo jujeño. A Belgrano, creador de la bandera y fundador de la Patria, todos lo recordamos con una escarapelita, pero lean su proclama en la ciudad de Jujuy, diciendo que bajo pena de fusilamiento empaquen todo lo que tienen, destruyan todas las propiedades, saquen todo el ganado y dejen tierra arrasada para el ejército español que venía. Ése era el verdadero Manuel Belgrano, era un hombre con cojones. Eso es lo que precisamos, liderazgo y alguien con cojones. Nuestros políticos ahora reparten fideos, tocan el timbre para tomar mate o repartes cajas PAN (Plan Alimentario Nacional).

-¿La falta de liderazgo la ve también en el manejo de la deuda? ¿Cómo evalúa los pasos que dio el Gobierno en la renegociación?

- Desde que están en el Gobierno no han pagado nada. La deuda nacional la postergó, no sabemos qué va a pasar y la deuda con tribunales de Nueva York se está negociando.

-Pero la negociación se estiró más de lo previsto. ¿Es una buena señal?

-Ahora se estiró hasta fin de julio, ése es el horizonte de nuestra economía, fin de julio. Pero el tema es que los acreedores no son estúpidos, más que la plata lo que les interesa son las cláusulas para garantizarse que van a pagar lo que firman, porque a esta gente no les cree nadie. Ahí es donde se frenó la cosa y es lógico.