Carlos Menem, sobre la muerte de Kirchner: "Muchos dicen que lo habría matado la mujer"

El ex presidente de la Nación, Carlos Menem, habló de un viejo y silencioso rumor: "la muerte de Néstor Kirchner quedó en duda" porque "lo habría matado la mujer", expresó. "La muerte quedó en duda a punto tal de que se está por hacer una autopsia para saber de qué murió. Porque ahora -antes era imposible hablar- muchos sostienen que lo habría matado la mujer. Porque Néstor la castigaba muy feo. Esta versión me llegó a mí y a todo el mundo".

Sin embargo, aclaró que "hasta que no se pruebe lo que se dice, no tengo autoridad ni el conocimiento como para afirmar que a Néstor lo mató la mujer".

"En un acto cuando yo era presidente, Néstor dijo cualquier cantidad de cosas a favor mío. Dijo que yo era el mejor presidente de todos los tiempos. Cuando bajé del escenario alguien me preguntó y yo dije: Este va a ser el primero que me va a dar una puñalada y así fue. Porque luego Néstor habló barbaridades de mi persona, pero barbaridades. Pero yo ya estaba curado de espanto", contó.

En una entrevista exclusiva con el periodista Franco Torchia, el expresidente de 85 años, habló de todo y de todos. En una charla íntima en la que habló de sexo y de mujeres, reivindicó a la que fue el “gram amor de su vida”: Zulema Yoma.

"La mujer que más amé y más amo se llama Zulema Yoma. Antes de casarme yo era una bala perdida y la que me puso en vereda fue ella. No tenía tantas relaciones paralelas, Zulema me corrigió todas las situaciones que yo tenía, de no ser por ella, no hubiera sido nunca jamás presidente de la Nación", aseguró. Y como para reafirmar sus alagos le preguntó a la propia Yoma, que se encontraba en el lugar, si podía decir “zulema Yoma de Menem”, lo que provocó las risas de los presentes.



Con seriedad corrigió al periodista, "con muchas mujeres no estuve, lo normal”. “Las mujeres que se sintieron atraídas por mí lo hicieron por el poder. Es fundamental el poder para algunas mujeres. Porque si un hombre no tiene poder es muy difícil que la mujer llegue a tenerlo", agregó.

El exmandatario dijo que "nunca" se sintió atraído por un hombre, y que de haber pasado “tampoco lo hubiera permitido”. "La cuestión de las diferencias de sexo ha desaparecido en la actualidad", dijo. Pero fue más relativo al ser consultado por otro tipo de relación: "Que yo recuerde no he estado con una travesti. Creo… (risas) han pasado tantas cosas en mi vida".

Después con algo de gracia aclaró: "Si un nieto me dice que es gay lo saco de la familia (risas) No, en serio, ser gay en la actualidad no es ningún pecado".