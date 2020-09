Carlos Melconian advirtió: la salida de Falabella es "un punto de inflexión"

El economista Carlos Melconian consideró este martes que el anuncio de la salida de la empresa Falabella del país es "un punto de inflexión", al tiempo que enfatizó que esto "lleva a pensar un poco en volver a las fuentes en algo que está ocurriendo en la Argentina, que es un colapso en lo que se llama el stock de capital reproductivo”.

“Es importante porque al margen de todo el boludeo en el cual estamos, en el stock de capital reproductivo pasan cosas hoy que determinan el crecimiento económico futuro”, afirmó el expresidente del Banco Nación en declaraciones a Radio Mitre.

Según sus impresiones, Falabella es una muestra del colapso en el stock de capital productivo, que incluye la inversión en maquinarias, equipos, infraestructura en general, construcciones no residenciales -los llamados “fierros”- que determinan el crecimiento económico y que son impulsadas por el sector privado.

En esa línea, el economista añadió: “Lo hace fundamentalmente el sector privado, es el 'entierra guita' para crecer a futuro. Eso está cayendo en tasa de variación, yo diría, al triple de la hiperinflación y al doble de la crisis del 2002 (...) Cae el stock de capital porque cae la tasa de inversión ininterrumpidamente”.

Mirá también El Gobierno se desentiende de la salida de empresas del país El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró que se trata de decisiones empresarias, al ser consultado por el caso de Falabella y lo que ocurrió hace unos meses con Latam.

“En la Argentina hay una trayectoria, con excepción del 2017, que cae ininterrumpidamente la tasa de inversión", sostuvo, a la vez que señaló que la inversión sobre el PBI representa la mitad que en 2011. “Al caer el flujo de inversión en una trayectoria, que no es solo Falabella, cae el stock de capital".

Melconian describió: "El problema es que tenés un mínimo de inversión que se llama de reposición destinada a reponer lo que se deprecia. La decadencia es cuando ni siquiera invertís para lo que se deprecia. Y estamos ahí (...) El 2020 va camino al récord”.

“Es ineludible. Desde Adán y Eva, el capital y el trabajo son los que te llevan linealmente a que una economía crezca. Si estás destruyendo, si no estás reponiendo, lo que lo te hace resurgir no son ni los planes, ni la emisión monetaria, ni el subsidio. No hago ideología: es el capital y el trabajo”, sintetizó en diálogo con Marcelo Longobardi.

"El capital y el trabajo son los que te llevan linealmente a que una economía crezca"

Asimismo, resaltó: “Si caés tanto, para volver a niveles de stock de capital que tenías en el 2017 donde estabas en estanflación, vamos a tener que ir a tasas de crecimiento de la inversión de dos dígitos altos”.

"Me preocupa la destrucción de hoy porque la destrucción de hoy es el no crecimiento de mañana. O tenés los pantalones largos y traés de nuevo a la inversión o tenés (la suerte) de que venga alguien y te haga un ajuste como en 2003”, advirtió el economista.

"Es un tiro en el corazón al capital y al trabajo. Esta destrucción va a determinar el crecimiento económico del futuro. Me preocupa que lo entienda la gente. Hay que bajarle esta línea a la gente. Ninguna facultad del mundo, ninguna universidad del mundo explica que regalando plata los países crecen", aseveró al referirse a los planes de asistencia social del Gobierno.

“Falabella nos debe abrir los ojos”, alertó Melconian, al tiempo que concluyó: "La sociedad tiene que ser demandante a la política, a los gobernantes, de capital y trabajo”.