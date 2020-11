Carlos Melconian: “Este impuesto a la riqueza es inútil y desalentador, es pegarse un tiro en el pie”

El economista Carlos Melconian se pronunció esta semana sobre el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, conocido como impuesto a la riqueza, y lo calificó como “inútil y desalentador, es pegarse un tiro en el pie”.

Consultado sobre el estado de la economía del país, reflexionó: "Hoy la economía argentina está depende de dónde te quieras ir para atrás. Si querés te podés ir hasta el año '75, que muchos lo dan como el punto de inflexión. Argentina es un país con privilegios territoriales y creador de riqueza permanente. Y el más europeo de los latinoamericanos. Todos los que hicieron la Argentina estaban varios meses en europa, más que en EE.UU."

Sin embargo, señaló que en la actualidad "la Argentina tiene nueve años de estancamiento, donde incrementó inútilmente el gasto público, la presión fiscal" y "no sirvió para nada, tiene más pobreza". Y agregó: "El rumbo de fondo es de 'berretalandia', yo lo definí así. No hay apertura, darle la bienvenida a las inversiones, no se reponen ni la tapa del inodoro".

Posteriormente, el ex presidente del Banco Nación hizo hincapié sobre la fórmula de ajuste para los jubilados y opinó que la discusión que se instaló no ataca el problema de fondo, que es que los egresos que genera el sistema de seguridad social son mucho mayores a los ingresos disponibles para pagarlos. “Hay cinco cálculos por día en todos lados si con la fórmula de (Mauricio) Macri se ganaba más o menos y nadie dice que esto está quebrado”, aseveró.

A su vez, en diálogo con radio La Red, se refirió al gravamen de las grandes fortunas y, fiel a su estilo, sentenció: “Este impuesto a la riqueza es inútil y desalentador, es pegarse un tiro en el pie para ir a festejar al banderín del córner”.

Para el ex funcionario de Macri, el proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas es un ejemplo de que el debate político no soluciona problemas de fondo. Como en el caso de la discusión de la fórmula de ajuste jubilatorio que, como su antecesora, no garantiza la sustentabilidad de la seguridad social.

“Hay críticas con la fórmula jubilatoria desde el 2015, 2016 y 2017 en la Argentina. Uno dice una cosa y el otro replica, después cuando al otro le toca ser Gobierno le toca la fórmula anterior. Y ninguno de los dos le dice la verdad a la gente”, manifestó.

Y en ese sentido relató: “Yo a Mauricio Macri presidente le tuve que decir en su momento ‘che, este entorno tuyo que quiere poner el fondo de reparación histórica con plata del blanqueo, están totalmente locos. Porque la seguridad social está quebrada, el fondo de reparación es permanente, y el blanqueo es único. Deciles a los subjefes de gabinete esos que tenés que paren esto'. Yo lo dije en privado y en público”.

“Ahora viene este Gobierno y en vez de tomar el toro por las astas dice no, ahora vamos a volver a la anterior fórmula de actualización”, enfatizó. Y añadió: “Si tenés diez de ingreso y quince de egreso te da menos cinco. Entonces, cuando hablan de la fórmula, ¿de qué hablan? No, lo que pasa este quiere actualizar las jubilaciones con la inflación y el otro con la recaudación. ¿Y quién se ocupa del menos cinco?”

“Eso es 'berretalandia': no hay políticos, ni intelectuales, ni constructores de un nuevo país que cada vez que agarran un tema que le dan lo arreglen de fondo. Porque si no vas al fondo, después te vuelve el problema. Pero lo que pasa es que como la política viene y se va, para cuando vuelva ya va a estar el otro y dicen yo no me voy a ligar el lío de los jubilados”, concluyó.

Con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que busca alcanzar el Gobierno, el ex funcionario consideró que lo que se conseguirá es un "acuerdo por resignación de las dos partes”.

“El Fondo es una ambulancia que cuanto más lejos mejor, pero al Fondo lo llaman los gobiernos. El Fondo dice hoy tenemos que hacer un acuerdo (...). Te dice como el médico estás pesando 140 kilos, deberías pesar 70, pero te vas a cagar de risa. ¿70 kilos de dónde querés que baje? Y bueno, pero por lo menos bajá 20″, ilustró.

Y por último concluyó: “Lo que hay que ver cómo va a ser los números fiscales del año que viene. Porque si no querés bajar las 70 kilos, no tenés mercado para ir a buscar deuda, no tenés ahorro, lo que vas a tener es más emisión monetaria”.