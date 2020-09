Carlos Melconian: "El cepo kirchnerista es un callejón sin salida"

Luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara mayores restricciones al cepo cambiario, el el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó la decisión y aseguró que dicha medida se tomó porque "no saben qué hacer" y "están dilatando".

"En términos de confianza, de credibilidad, de tapar el sol con la mano. No tienen una respuesta porque están avanzando en cuestiones de equilibrio parcial, por pedacitos”, sostuvo el economista sobre el anuncio de Miguel Pesce, quien dispuso ayer una restricción adicional del 35% para la adquisición para la compra del dólar ahorro y los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta u$s 200 mensuales.

"Creo que siguen subestimando el problema macroeconómico (...) El cepo kirchnerista es un callejón sin salida", opinó anoche en declaraciones al programa Mesa Chica, que se emite por LN+.

Asimismo -sobre el nuevo esquema que regirá para la compra de dólares, los gastos en el exterior y los consumos en moneda extranjera realizados con tarjeta de débito y crédito-, el economista enfatizó: "Al Banco Central no le daban bola y ahora está tocando fondo".

Aunque no realizó predicciones sobre el impacto que tendrá el nuevo esquema en la cotización del dólar desde este momento, de forma contundente remarcó: "Si vos restringís la demanda, suben los precios. A lo sumo podemos hablar de un mes o dos (...) Estas medidas cambiarias de hoy van en contra del progreso y la aspiración".

Melconian consideró que el Gobierno es el responsable por "el nivel de confianza cero" que hay en la Argentina, a la vez que resaltó: "Creo en el diagnóstico y en el instrumental, pero la arena política no le da tiempo de recupero a la credibilidad".

En relación a las empresas que decidieron irse del país en medio de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, el economista alertó no solo por la falta de inversión extranjera, sino también por el futuro de la industria nacional. Y sobre este punto sentenció: "La realidad de la economía hoy es la destrucción de la inversión".

Según Melconian, uno de los principales motivos que explica la salida de compañías del país es que "la tasa de crecimiento de la Argentina es nula".

Y, por último, concluyó: "No me río de una inversión de cinco millones, pero el Gobierno debe ir en búsqueda de una de mil millones, porque de lo contrario me doy cuenta de que el progresismo termina en un cuestión berreta de chamuyo y no se transforma en progreso".