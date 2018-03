Carlos 'Camau' Espínola: "Está claro que el peronismo se tiene que renovar"

Los televisores de la redacción de El Cronista mostraban Argentina-Bolivia pero el senador nacional por el PJ Carlos ‘Camau’ Espínola ni se inmutó. "¿Hoy juega la Selección?", preguntó el cuatro veces medallista olímpico para concentrarse luego en responder. Ex intendente de Corrientes capital y ex Secretario de Deportes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner va por su segundo intento para gobernar Corrientes. Perdió en el 2013 contra Ricardo Colombi que en este turno (sin fecha aún) no se puede presentar.

–Usted votó en contra y a favor, ¿no tiene problema en acompañar iniciativas de Macri?

–No las tomo como iniciativas del macrismo, yo tomo cuáles son las políticas que considero que al país le pueden servir y cuáles son las medidas lógicas de un gobierno más allá de quién gobierna. Sino sería un opositor destructivo y yo creo en la política desde lo constructivo.

–En el Gobierno usted es visto con agrado en tiempos en que se busca ampliar la base con peronistas. ¿Alguien lo quiso tentar para ir a Cambiemos?

–No. Tengo diálogo como tienen muchos sectores. Seguramente el 10 de diciembre, como gobernador, tendré que tener un diálogo constructivo como el que hoy tienen los gobernadores para que al país le vaya bien. Yo represento a Corrientes y quiero lo mejor para Corrientes. Hace poco estuvo en la provincia el Presidente y dijo que es una de las provincias que más tienen para desarrollarse. Coincido. A Corrientes estos últimos años no la pudieron motorizar y reactivar. Es una provincia que se puede desarrollar con la industrialización, con la generación de fuentes de trabajo, con la recuperación de la economía.

–¿El narcotráfico es el principal problema hoy para los correntinos? ¿O es la foto del momento acotada a la detención del intendente y vice de Itatí?

–Es un problema que existe, es grave y ha crecido en Corrientes. Es un problema que hace tiempo tenemos y también otros problemas. Es consecuencia de la pobreza, la falta de inversión, la falta de generación de fuentes de trabajo. Tenemos la policía de las peores pagas del país. Hoy un cabo de Corrientes gana alrededor de $ 9000. Tenemos salarios bajos, mortalidad infantil, deserción escolar (es de las peores). Es una de las provincias en la que menos empleo genera el sector privado. Hay un combo que hace que el narcotráfico avance, porque tenemos estos problemas estructurales. Y hay que combatir el narcotráfico, ir de frente y no mirar al costado como que no ha pasado nada. En Itatí deben circular dos millones y medio de personas por año porque tiene la basílica, es un lugar turístico, y no hubo una política para generar desarrollo, para generar alternativas.

–El peronismo en Corrientes finalmente se unió...

–Nosotros pasamos por un proceso interno con un gran consenso, doce intendencias fueron a internas y ahora hay un peronismo unido.

–¿Acordó también con La Cámpora?

–Todos los sectores, de un extremo y otro.

–¿Y el Frente Renovador? ¿Usted será también su candidato?

–Tengo un excelente diálogo con el Frente Renovador. Estamos conversando. Y también con un sector del radicalismo que está cansado de lo que fueron estos 16 años. Y con partidos provinciales que son muy importantes en la construcción de alianzas. Vengo proponiendo una alianza de gobernabilidad y de proyecto político para sacar adelante Corrientes.

–Usted dijo que Cristina Fernández es "un ciclo agotado" ¿aún así el kirchenerismo lo acompaña en Corrientes?

–Lo digo desde una visión que es lo que voy a hacer yo siendo gobernador de Corrientes. Los cargos ejecutivos tienen que cumplir dos ciclos –si la gente elige– y no volver más. Desde ese lugar digo que los ciclos se agotan. El rol de la ex presidenta es importante en una renovación del peronismo. Está claro que el peronismo se tiene que renovar. Hay que ir con una propuesta a la sociedad distinta en los tiempos que vivimos y con otros dirigentes que también tienen expectativa como gobernadores y dirigentes. Es importante tener un debate sobre una nueva construcción o una nueva generación en el peronismo. Hay muchos que quieren ser parte de la construcción de una nueva etapa.

–¿Puede replicarse esa unidad en el PJ a nivel nacional?

–Seguramente se irá dando en la medida en que vayan apareciendo líderes que convoquen a todos los sectores. Lo que les pido a los dirigentes importantes es que acá no tiene que haber egoísmo, hay que trabajar en un proceso de unidad, en una propuesta seria para el futuro de la Argentina.

–¿Sergio Massa debería volver? ¿Puede?

–El peronismo tiene que replantearse hacia las elecciones. La de Sergio es una decisión personal, como la de la ex Presidenta, sobre cuál es el rol que quieren ocupar. Pero el peronismo tiene que ser amplio en la convocatoria y después debatir adentro, diferencias, ideas, las propuestas a la sociedad.

–Corrientes capital vota con boleta electrónica, ¿está a favor?

–Si. Totalmente a favor. Estoy a favor del voto electrónico. En el Senado también estaba a favor cuando se planteó. Es la modernización del sistema, lógicamente con todas las garantías que debe tener, de control, chequeo de todo el tema por el temor al hackeo. Hacia el futuro voy a proponer en Corrientes ir por el voto electrónico.

–El Gobierno denuncia que el peronismo quiere que se estrelle.

–Yo no lo veo así. Estoy en el Congreso, hablo con gobernadores, con dirigentes. No percibo a nadie que quiera que se estrelle. Al contrario, se demostró en el Congreso que hay voluntad de acompañar, más allá de debates o discusiones que son normales porque algunos queremos aportar y otros consideran que hay cosas que no son positivas. La oposición a veces percibe cosas que están pasando en la calle y el gobierno, estando en el poder, va con una política económica y no puede percibir esas cosas que nosotros sí.

Un acuerdo con el massismo

Fabián Ríos sucedió a Camau Espínola como intendente de Corrientes capital. Va por la reelección y la Justicia habilitó la opción de Boleta Única Electrónica para las elecciones municipales del 4 de junio.

A nivel local, el PJ y el Frente Renovador están a punto de dar el primer paso para una alianza que podría repetirse en otros distritos. Analizan la posibilidad de que el candidato a intendente por el Frente Renovador, German Braillard Poccard, acompañe a Ríos como su vice y compartan fórmula electoral.