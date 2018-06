Cardarelli: "La Argentina no puede tener estabilización macro sin pagar un costo"

El programa firmado con el Fondo Monetario Internacional, con el que buscará reducir el déficit fiscal, morigerar la inflación pero que también tiene metas de mantener y hacer crecer las reservas internacionales, se sabe que, al menos en los próximos meses, implicará un freno en la economía.

De hecho, los propios funcionarios del FMI reconocieron ayer que así se dará. "Las políticas que forman parte del programa contienen aceleración en la reducción del déficit fiscal; y la política monetaria deberá ser coherente. Obviamente esto va a tener efecto en el crecimiento", admitió ayer el economista que lidera la misión para la Argentina, el italiano Roberto Cardarelli.

"El crecimiento se desacelerará este año. Tenemos proyecciones que se incluyen en el informe del FMI", sostuvo. De hecho, dentro del comunicado difundido ayer por el Fondo Monetario, en el que se aprueba de manera formal el préstamo stand-by para la Argentina por u$s 50.000 millones, se detalla la evolución de determinadas variables: para el PBI, a diferencia del Gobierno argentino, que propone rangos para este año, el organismo asignó que la economía va a crecer sólo un 0,4%.

"La volatilidad va a tener un efecto; la estabilización macro también tendrá efecto sobre crecimiento, pero pensamos que esto sentará base para el del año próximo y los siguientes", agregó Cardarelli. "No se puede tener estabilización macro sin pagar un costo", subrayó. Sin embargo, dijo que va a "repuntar a un ritmo decente el año que viene", para el que el FMI estima un 1,5% en 2019, mientras que en la carta de intención y memorándum de entendimiento el Gobierno también es más optimista para el año próximo y hablar de un aumento del PBI de "alrededor del 2%".

Entre las variables que se detalla en el comunicado del organismo de ayer están los números estimados para los próximos 5 años. Además de los de reducción de déficit primario, que habla de ajuste para llegar a 1,3% del PBI en 2019 y un equilibrio en 2020, menciona también en cuánto deberían terminar las reservas internacionales en cada año en particular.

Las reservas brutas, según se lee, deberán estar en u$s 65.400 millones en 2018; u$s 69.000 millones en 2019; u$s 79.700 millones en 2020; u$s 88.400 millones en 2021; u$s 96.000 millones en 2022; y u$s 103.800 millones en 2023.

También contiene la tasa de interés de la economía, que surge de un promedio de todos los vencimientos de Lebac antes de 2017 y del punto medio del corredor de repos a partir de 2017. Para fines de 2018 la sitúan en 37,2%; para diciembre de 2019, en 22,5%; en 2020, en 15,8%.

Según dijo ayer la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, el plan aprobado por el Directorio fue "elaborado con el fin de fortalecer la economía", y se basa en distintos pilares.

Por un lado, busca fortalece la posición fiscal "acelerando el ritmo de reducción del déficit; el objetivo es restaurar equilibrio primario en 2020. Esto va a reducir las necesidades financieras", aseguró.

En segundo lugar se buscará reducir la inflación, sostuvo Lagarde. No obstante, este año la meta es de 27%, por arriba del 24,8% en el que terminó el IPC el año pasado.

Mencionó también la intención de "proteger a los más vulnerables" y, por último, que se buscará reducir las presiones sobre la balanza de pagos.