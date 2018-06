Caputo explicó que metas de reservas con el FMI son negociables pero no las fiscales

En una semana en que el objetivo principal es tranquilizar el mercado de cambios, el nuevo presidente del BCRA, Luis Caputo, transmitió a un grupo de economistas que las metas de reservas netas impuestas en el programa con el FMI son "negociables", a diferencia de las metas fiscales, que si no se cumplen, requieren un waver del organismo multilateral.

Las autoridades del BCRA entienden que pueden usar reservas para calmar movimientos disruptivos del tipo de cambio y, si eso impide cumplir las metas impuestas por el FMI de reservas netas cada trimestre, que el organismo lo entenderá.

Además, ante la duda de los expertos, aclararon que el BCRA cuenta con u$s 1200 millones adicionales al piso acordado de reservas netas de este trimestre, y que de allí salen los dólares para realizar las subastas de divisas de ayer y hoy.

Las otras metas "conversables" pero en menor grado de comprensión serían las de cancelación de letras intransferibles en poder del BCRA. Y en un tercer lugar, las de inflación, que, de todas maneras, cuentan con dos bandas de cumplimiento.

"La meta de reservas netas no es una meta que ponga en riesgo el programa con el FMI. Es una meta conversable, a diferencia de las metas fiscales. Si se le explica al FMI que estás en una corrida cambiaria y las reservas caen por debajo del piso permitido, es probable que el staff del Fondo permita que no se cumplan rigurosamente. Y lo mismo en la cantidad de compras de letras intransferibles", dijo un economista invitado. "Igual, se nos dijo que tenían u$s 1200 millones más que el piso acordado".

Las preguntas de los economistas Eduardo Levy Yeyati, Miguel Angel Broda, Daniel Artana y Miguel Kiguel se enfocaron en entender qué pasaba si el BCRA no cumplía con el programa restrictivo del FMI, que además de metas de reservas, limita las intervenciones en el mercado spot y de futuros. Salieron de la reunión a las 13.15 más optimistas de lo que habían ingresado, a las 11.30.

"Dijeron que el programa es restrictivo, pero que les da margen para cumplir con el objetivo cambiario que buscan", coincidió otro economista. "Explicaron que si ven movimientos disruptivos en el mercado cambiario, pueden seguir interviniendo. El FMI no busca las disrupciones cambiarias. Si Argentina muestra disrupción cambiaria y tiene que intervenir, el FMI lo va a tomar en cuenta al momento de la fijación de las metas. Está incluso en la carta de intención: el BCRA puede hacer ajustes en las metas de reservas netas".

Otro economista agregó: "Están por la vía de hacer una suerte de intervenciones inteligentes. Van a estabilizar el mercado en el corto plazo, camino a una operación más grande, que es el desarmado de las Lebac".

Las metas que no son negociables son las fiscales. "La meta a cumplir es la fiscal. El FMI trata de reganar la confianza para poder colocar deuda a los mercados internacionales. Entiende que la sostenibilidad de la deuda pública argentina requiere un ajuste fiscal", agregó uno de los consultados.

Fue Caputo quien lideró la explicación detallada de la batería de medidas que se pusieron en marcha desde ayer para estabilizar el tipo de cambio. Estuvo acompañado por Gustavo Cañonero, flamante vicepresidente del BCRA, quien clarificó algunos de los puntos que se hablaron mientras chequeaba en el celular el tipo de cambio.

Los economistas también quisieron saber si Caputo contaba con respaldo de Jefatura de Gabinete. "Dijo que sí. Lo ví con el aval político para ganar la batalla", dijeron.

Vieron a esta gestión como "más pragmática" que la anterior, de Federico Sturzenegger. Entienden que Caputo es un financista: "Para ser un trader, lo vi más familiarizado con la política monetaria de lo pensado", dijeron. Y que Cañonero, quien contó que aún no cuenta con un despacho, es un monetarista ortodoxo que prefiere utilizar la tasa de interés para controlar la inflación, aunque aún no definió que índice de inflación va a seguir para fijarla.