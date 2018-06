Caputo confirmó que el Tesoro seguirá vendiendo dólares mediante Banco Nación

El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, confirmó que seguirá vendiendo en el mercado los dólares que recaude de las emisiones. “El encargado de intervenir en el mercado cambiario es el Banco Central (BCRA). Nosotros vamos a vender dólares para cubrir el déficit y probablemente lo hagamos a través del Banco Nacion, como venimos haciendo”, afirmó. La aclaración se relaciona con el anuncio de que la autoridad monetaria no le comprará más dólares al Tesoro.

Con respecto al momento en el que volcará sus divisas al mercado, Caputo indicó: “Lo vamos a hacer en momentos en los que la demanda exceda a la oferta”. El titular de Finanzas no hizo comentarios sobre la cantidad de dólares que podría volcar al mercado ni a qué precio se sentiría cómodo operando.

La confirmación llegó unas horas después de que el presidente del BCRA afirmara que la entidad ya no pondría la oferta de u$s 5000 millones a $ 25 en el mercado cambiario, anuncio que llevó a un alza del tipo de cambio en la apertura de la rueda de hoy.

En una reunión que llevó adelante esta mañana con representantes del mercado, bancos y aseguradoras, Caputo sostuvo que emitirá deuda para rescatar las letras intransferibles en poder del BCRA para que, a la vez, ese organismo pueda recomprar Lebac. Caputo confirmó que podrá emitir deuda en pesos o en dólares en el mercado interno y que canjeará las divisas en el mercado de cambios. “Si fueran dólares nosotros los transformaremos a pesos", dijo.

El ministro destacó que la operatoria no implicará un aumento de la deuda sino un cambio en la composición de la misma: “Estamos cancelando deuda intra sector público y para eso estamos tomando deuda del sector privado. El nivel de deuda total queda inalterado", explicó.

A modo de justificación del cambio de estrategia en la venta de los dólares del Tesoro, Caputo manifestó que antes no había demanda suficiente para colocar todas las divisas de la deuda y que por eso se los vendía al organismo que preside Sturzenegger, que debía emitir pesos y luego esterilizarlos con Lebac. “Ahora hay demanda de dólares y no tenemos necesidad de vendérselos al BCRA. Eso permite que no aumente más esa bola famosa de Lebac y el objetivo es justamente reducirla”, opinó.



Sensaciones tras el acuerdo



El Ministro de Finanzas celebró el acuerdo por u$s 50.000 millones que se hizo con el FMI y festejó que haya un presidente “dispuesto a asumir costos políticos" de corto plazo en beneficio de todos los argentinos. En particular, el titular de Finanzas apreció la flexibilidad que otorga el acuerdo, ya que le permite tener los dólares del fondo en forma precautoria y recurrir a ellos si los mercados siguen cerrados como hasta ahora.

Caputo se refirió a las colocaciones de deuda que hizo el Tesoro este año: “Algunos nos critican a la gente del mercado porque tendemos a sobrereaccionar, pero en algunos casos es positivo. El hecho de haber prefinanciado casi el 80% de las necesidades en los dos primeros meses del año nos hizo poder ir a esta negociación en una posición muchísimo más sólida. Por eso se pudo conseguir un acuerdo del tamaño y las condiciones que se consiguió”.

El ministro agregó que el dinero del acuerdo “alcanza y sobra para las necesidades de financiamiento de este año y el próximo, e incluso para el pago de amortizaciones” y consideró que “eso da una tranquilidad enorme en el futuro inmediato”.

El titular de Finanzas estimó que las necesidades netas de financiamiento en 2019 serán de unos u$s 22.000 millones pero que se acercarán más a los u$s 12.000 millones teniendo en cuenta algunos ingresos extra. Entre ellos, mencionó el paquete adicional del BID, el Banco Mundial y la CAF, así como el financiamiento que hagan los privados de los proyectos de Participación Pública Privada (PPP) que podrán colocar sus bonos a la República. “Como verán la situación es muy sólida”, sintetizó.