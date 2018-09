Caputo: "Los mercados se mueven en manada y a veces exageran"

El presidente de Banco Central (BCRA), Luis Caputo, defendió la estrategia adoptada por la autoridad monetaria en los últimos meses y relativizó la presión sobre el dólar al señalar que "los mercados se mueven en manada y a veces exageran".

Al hablar en la 39° Convención Anual del IAEF, que reúne en Mendoza a más de 200 ejecutivos de finanzas, Caputo explicó que hay diferentes teorías sobre cómo debe plantarse el Central frente al dólar.

"Están los que dicen que hay que plantarse en precio determinado y no moverse de ahí, y están los otros -más fundamentalistas- que dicen que tiene que flotar y encontrar el equilibrio donde sea", sostuvo. Y añadió: "Yo no adhiero a ninguna de las dos. No están dadas para que el Banco Central se plante en un determinado precio, no corresponde. Tenemos justamente un tipo de cambio flotante que nos permite absorber shocks y no tendría ningún sentido con este nivel de inflación hacer eso".

En esa línea, el funcionario explicó: "Si yo me hubiera plantado en $ 28, hubiera vendido u$s 10.000 millones ahí y después vienen Turquía, Brasil, los cuadernos, y nos encuentra en una posición débil. Tampoco es la teoría que encuentra el equilibrio en donde sea porque afecta a otras variables y la gente se asusta. No funciona así y, además, tenemos un acuerdo con el FMI que establece determinadas reglas".

Caputo resaltó que "afortunadamente en el Fondo hay buena gente, razonable" al relatar que el BCRA consultó con el organismo multilateral, y recibió el aval del mismo, para cambiar su estrategia respecto de las subastas que se organizaban diariamente.

"Las subastas funcionaron en otros países y también aquí durante julio, pero estaba claro que con un mercado más disfuncional no era la mejor estrategia. El miércoles cambiamos y el mercado entendió el mensaje y ayer encontró un nivel de equilibrio sin intervención del Banco Central", enfatizó.

Y agregó: "La realidad es que los mercados se mueven en manada y exageran, por lo que creo que nos vamos a encaminar a una situación de más calma, no sólo en lo cambiario, sino en la bolsa y bonos".