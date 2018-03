Caputo: "La Argentina ofrece retornos de la inversión muy difíciles de lograr"

El Ministro de Finanzas, Luis Caputo fue entrevistado en en el marco de la Reunión Anual de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), cita en Washington que cada año reune a líderes de la economía global.

"Para nosotros el Banco Mundial es un socio estratégico en nuestro plan de desarrollo. Tenemos un plan de infraestructura muy ambicioso, el más ambicioso de nuestra historia. Desde la asunción del presidente Macri, el organismo ha financiado u$s 2.300 millones al sector público y otros u$s 1.200 millones al sector privado y en condiciones de plazo y tasa muy convenientes . Para nosotros es importante no solo por el financiamiento sino también por el sello de calidad que implica tener como socio al Banco Mundial", señaló.

Respecto de los planes de inversión, el ministro anunció: "Tenemos inversiones estimadas para los próximos años por u$s 150.000 millones y queremos brindar el marco regulatorio y las condiciones financieras y económicas para atraer el capital privado".

Y promocionó: "La Argentina ofrece niveles de retorno que son muy difíciles de lograr en otros países del mundo".

En su calidad de gobernador ante el Banco Mundial, el Ministro participará esta tarde del Panel "Infraestructura: Nuevo Motor de Crecimiento de América Latina y el Caribe" en el que se analizará la aplicación de la inversión en infraestructura para la recuperación económica e impulsar el crecimiento.

Más tarde, mantendrá un encuentro bilateral con el vicepresidente de General Electric, John G. Rice y asistirá a una recepción en la Embajada Argentina en el marco del Día Mundial del Malbec.

Mañana viernes, Caputo mantendrá una reunión con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y otra con el titular del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), Gilbert Huongbo.