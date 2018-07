Caparrós, sobre el Gobierno: "Lo que se percibe es que no saben para dónde van"

El escritor Martín Caparrós se mostró crítico de la gestión económica del Gobierno, al que cuestionó por la falta de un rumbo, y evaluó la discusión sobre el proyecto del aborto legal como lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos años.

"No veo que este Gobierno pueda cambiar algo. Lo que se percibe en la marcha de las cosas es que no saben para donde van. O no saben cómo ir. No tienen idea", sostuvo en diálogo con el programa Código Político del canal TN.

"No veo que este Gobierno pueda cambiar algo. Lo que se percibe en la marcha de las cosas es que no saben para donde van. No tienen idea"

En esa línea, continuó: "El 'segundo semestre', el 'ya pasó lo peor', es una desmentida tras otra. Había quienes tenían, cuando empezó este gobierno, la sospecha de que podía trabajar para su sector. Pero ni siquiera están beneficiando a quienes se sospechaba que podían beneficiar. No están gobernando para un sector, directamente no están pudiendo llevar adelante el aparato".

El aborto legal y la grieta

Consultado sobre cómo ve hoy la "grieta" generada durante el kirchnerismo, Caparrós señaló que "el debate sobre el aborto reconstituyó alianzas que existían en 2003".

"El kirchnerismo generó una divisoria un poco artificial entre gente que pensaba parecido en muchas cosas, pero pensaba distinto sobre el estilo de gobierno de Cristina Kirchner. Con esta discusión la divisoria vuelve a ser entre los progresistas y aquellos que son más conservadores", manifestó.

Y añadió: "Por fin estamos discutiendo cuestiones precisas e importantes. Se discute, argumenta, cruzando opiniones, e incluso hay gente que cambiar de opinión. Esta dinámica hay que aplicarla en otras cuestiones: se necesita una refundación".

Caparrós pidió aplicar esa misma lógica a la noción de país que los argentinos quieren.

"El país parece una calesita que vuelve una y otra vez a sus crisis. Nunca discutimos qué clase de país queremos. Cuando uno está afuera se entiende muy poco lo que pasa en la Argentina (...). Somos grandes productores de caras solo para la camiseta: el Che Guevara, el Papa, Maradona. Eso sí, después falta todo lo que viene detrás", analizó.

Y culminó: "La Argentina es un ejemplo de fracasos seguidos como pocos en el mundo. Hay que encontrar una forma de política que tienda más a la justicia social".