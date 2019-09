Canje local: los términos de la operación quedan fuera del proyecto de ley

En Hacienda avanzaban ayer en el proyecto de ley sobre el canje voluntario de deuda a mediano plazo bajo legislación argentina que se presentará al Congreso según los tiempos de la política. Por ahora se sabe que se va a incluir la cláusula de acción colectiva y, según pudo averiguar ayer El Cronista, los términos no van a formar parte del proyecto.

"Va solo la herramienta", respondió una fuente de Hacienda ante una pregunta de este diario. "Los términos se construirán una vez que la oposición diga si está de acuerdo con el ejercicio y los mercados se alineen", dijo. "Fijar términos por ley sin tener idea si funcionan o no es lo más ineficiente como proceso que se puede armar. Le erras en un supuesto y no sirve para nada", agregó.

Si bien Hernán Lacunza aseguró que se hará sin quitas de capital e intereses, los analistas descuentan que con la situación en los mercados, esta se dará. Federico Muñoz marcó que, "a juzgar por el desplome que sufrieron los bonos locales, el mercado apuesta a una quita brutal, comparable a la de la re-estructuración de 2005. El Bonar 24, título emblemático de nuestra deuda soberana, cerró el viernes a u$s 30 y valía u$s 74 antes de las PASO".

En EcoGo identificaron que "la tasa de descuento del bono reperfilado que define finalmente la quita a valor presente no es endógena al anuncio de reperfilamiento, sino que depende del programa económico hacia adelante (2020), del nivel de reservas con el que termine el BCRA en la transición hacia octubre y de la continuidad del acuerdo con el Fondo, entre otros factores". Y agregaron que estos factores hoy, "en medio de la campaña y mientras que los tres actores de juego siguen iterando en forma no cooperativa, amplifican la tasa de descuento tornando imposible un canje voluntario mientras no se despeje esta incertidumbre".

Una fuente de Hacienda defendió que "una negociación de quitas de interés o principal es poco probable que pueda ser llevada adelante por esta administración ya que lo razonable de esperar es que si como inversor te voy a entregar algo tiene que ser a cambio de algún tipo de compromiso de políticas". por ese motivo, agregó que "hasta que no se defina la elección, esos compromisos de políticas no los puede tomar nadie legítimamente".

Lacunza se prepara para ir este miércoles a la comisión bicameral de deuda en el Congreso, para exponer sobre la propuesta y responder preguntas de los legisladores.

Sobre el camino para avanzar con el reperfilamiento de los títulos bajo legislación extranjera, en el Gobierno pidieron que antes del miércoles los bancos internacionales presenten propuestas.