Canje deuda local: el proyecto del Gobierno avanzó en el Senado y se puede tratar la semana que viene

El proyecto de canje voluntario de la deuda de ley local en dólares quedó a un paso de ser tratado en el Senado la próxima semana. El oficialismo pasó a la firma del dictamen tras una detallada exposición que brindaron referentes del Ejecutivo ante la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Caserio. Juntos por el Cambio anticipó que acompañará el texto, pero con disidencia parcial.

En medio de las negociaciones de la deuda externa por parte del ministro Martín Guzmán, el secretario de Finanzas de la Nación Diego Bastourre dio detalles sobre el proyecto de ley que busca reestructurar los bonos y letras en dólares que emitidos bajo legislación argentina que ronda los u$s 46.000 millones. De ellos, u$s 25.300 millones están en manos de privados mientras que los u$s 20.700 millones restantes, en manos del sector público.

A cambio, se ofrecerán cinco bonos en dólares y dos en pesos, ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) más un interés adicional (Boncer), con vencimientos mucho más largos: entre 2030 y 2041, para los nominados en moneda extranjera, y de 2026 y 2028 para los de moneda local. En tanto, para todos los bonos, los intereses se empiezan a pagar no antes de 2025.

“Si bien no es estrictamente necesario, es positivo desde el punto de vista de la autolimitación, para tratar al tenedor y al inversor local de la misma manera que va a tratar al extranjero, porque en general ese no ha sido el caso de la Argentina”, celebró el senador radical Martín Lousteau, al hacer uso de la palabra y subrayar que Juntos por el Cambio estaba de acuerdo con el “espíritu de la ley”.

Aún así, el senador porteño pidió mejorar el proyecto antes de ser enviado al recinto. “¿Cuál sería el inconveniente en demorar unas semanas la redacción, para no cometer errores?”, planteó el porteño. Es que subrayó que genera “un poco de dudas la redacción de la cláusula RUFO”.

Por ello, sugirió: “Sería más clara si, en lugar de comprender el período ese entre la invitación al canje y el quinto aniversario, si la redactáramos directamente así: ‘Desde la sanción de la presente’, porque todavía no tenemos fecha de invitación al canje y hay un plazo, mientras afuera continúa la renegociación”.

Lousteau pidió, sin éxito, mejorar el texto antes de debatirlo en el recinto.

Desde el entorno del senador argumentaron que la sugerencia del porteño tiene que ver con que si mientras se sanciona la ley, mejoran la oferta afuera, los locales se verían perjudicados, cuando uno de los objetivos del proyecto impulsado desde el Ejecutivo apunta a alinear “el tratamiento que tienen los títulos emitidos bajo ley externa respecto de los títulos públicos bajo ley argentina”, tal como argumentó Bastourre durante su exposición.

Pese al pedido de Lousteau, Caserio dejó el proyecto de ley a disposición de la firma digital y quedó a la espera de la propuesta de redacción sobre la cláusula RUFO, que el bloque JxC le haría llegar hoy mismo.

Desde el entorno del presidente de la bancada oficialista, José Mayans, dieron por hecho que la semana que viene el texto sería tratado en el recinto, donde contará con amplio apoyo y, de allí, será girado a la Cámara de Diputados para convertirse en ley.