Canje de deuda: la reacción de economistas y empresarios tras la nueva oferta de canje

La nueva propuesta del Gobierno del canje de la deuda argentina generó expectativas positivas entre los analistas, a raíz de las mejores condiciones ofrecidas a los bonistas que podrían acercar las posiciones lo suficiente como para que ambas partes acuerden.

Así, los especialistas indicaron a El Cronista que el alza de los bonos y acciones argentinas que cotizan en Wall Street reflejó la buena acogida que los mercados financieros tuvieron la mejora del ofrecimiento.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, sostuvo que la nueva oferta muestra la voluntad de negociar del Gobierno al ofrecer "mejoras importantes" que encaminó el camino a un acuerdo con los bonistas y que se reflejó en las cotizaciones de los valores argentinos en Wall Street.

"Los bonos y los ADRs reflejan que fue bien tomada, todavía falta. El Grupo Ad Hoc todavía tiene un precio a 60, por encima de los precios ofrecidos, pero no está nada mal. Argentina cedió más con los acreedores, pero tiene que ver con que las mayores urgencias estaban de nuestro lado y era muy difícil generar urgencias a la otra parte", señaló en diálogo con El Cronista.

Fernando Marull, economista de FMyA, explicó que el ofrecimiento se acerca a los valores que poseen los tenedores de los Bonos del Canje 2005, donde la diferencia se achicó en torno a los u$s 4 de valor presente neto.

"Falta esperar la respuesta del grupo conjunto Ad Hoc + Exchange, que hace 3 semanas había sido de una demanda cercana a u$s 60 por sus bonos Globales y Canje 2005, o sea una diferencia de u$s 7 respecto la propuesta actual. La oferta del Gobierno debería sumar adhesiones de los tenedores de los Bonos del Canje 2005. Hoy, con los mercados globales en una buena jornada (+1,5%), los bonos suben 2/3% y algunas acciones, 10%", destacó.

El tema también despertó el interés en las redes sociales, donde más economistas y ex funcionarios también opinaron sobre la nueva oferta del canje del Gobierno a los bonistas por la deuda externa. La mayoría lo consideró un paso positivo en el camino a la llegada a un acuerdo, incluyendo a referentes del equipo económico de la administración de Mauricio Macri.

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay fue el único que cuestionó al Gobierno, al asegurar que la reestructuración llevada a cabo por el ministro de Economía, Martín Guzmán, es "un manual de cómo no se debe negociar".

Luis Caputo

El ex secretario de Finanzas y ex presidente del Banco Central (BCRA) durante el macrismo Luis Caputo valoró la oferta del Gobierno y anticipó que puede tener un "muy alto" nivel de aceptación. "Muy buena propuesta de Canje. Con niveles de NPV aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país. Muy buen diseño de los incentivos, desalentando el ser holdout", tuiteó.

Muy buena propuesta de Canje.

Con niveles de NPV aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país.

Muy buen diseño de los incentivos, desalentando el ser holdout.

Una propuesta justa que debiera tener una alta participación. — totocaputo (@totocaputo6hb) July 6, 2020

Alfonso Prat Gay

El ex ministro de Hacienda del macrismo ironizó sobre la extensión de las negociaciones entre el Gobierno y los bonistas. "Fue la cuarta 'última propuesta': Promesa de pagos por u$s 15.000 millones más que en la primera. Más que un precedente mundial, un manual de cómo no se debe negociar", tuiteó.

Fue la cuarta "última propuesta":

Promesa de pagos por US$ 15.000 millones más que en la primera.



Más que un precedente mundial, un manual de cómo NO se debe negociar. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) July 6, 2020

Lucas Llach

El ex vicepresidente del BCRA cuando lo presidía Federico Sturzenegger contrastó su escepticismo inicial con respecto a la primera oferta con la expectativa que genera la actual, la que consideró "sensata" y "compatible" con lo que Argentina puede pagar.

"No firmé la carta de apoyo a la primera propuesta de Guzmán porque parecía poco propicia para empezar a restablecer el crédito. Aunque se me pierden detalles, esta parece sensata y compatible con lo que una Argentina con dificultades puede pagar en un mundo también difícil", tuiteó.

No firmé la carta de apoyo a la primera propuesta de Guzmán porque parecía poco propicia para empezar a restablecer el crédito. Aunque se me pierden detalles, esta parece sensata y compatible con lo que una Argentina con dificultades puede pagar en un mundo también difícil. — ���� lucas llach (@lucasllach) July 6, 2020

Miguel Kiguel

El economista director de Econviews, Miguel Kiguel, destacó que la nueva propuesta generó "optimismo al mercado"."La oferta del canje generó optimismo en el mercado. Algunas acciones suben hasta 20% y bonos entre 4 y 5%", resaltó Kiguel, en referencia a la media rueda del mercado financiero.

La oferta del canje generó optimismo en el mercado. Algunas acciones suben hasta 20% y bonos entre 4 y 5%. — Miguel A. Kiguel (@kiguel) July 6, 2020

Miguel Boggiano

El economista Miguel Boggiano coincidió con Kiguel y destacó el alza de los papeles argentinos en Wall Street. "Fuerte suba de acciones argentina en Wall St. El mercado asume que aumentan las chances de un acuerdo con los bonistas", tuiteó.

Fuerte suba de acciones argentina en Wall St. El mercado asume que aumentan las chances de un acuerdo con los bonistas. pic.twitter.com/GCcEzKIVI0 — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) July 6, 2020

Carlos Rodríguez

El ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez consideró que la oferta puede ser "una buena oportunidad para cambiar de rumbo", al sopesar la reacción de los analistas financieros internacionales, los organismos multilaterales y los medios especializados.

"Especialistas, mercados, Bloomberg, IMF, Tesoro, etc. todos contentos con la oferta argentina. Puede ser una buena oportunidad para empezaar a cambiar de rumbo....si se quiere", tuiteó.

Especialistas, mercados, Bloomberg, IMF, Tesoro, etc. todos contentos con la oferta argentina. Puede ser una buena oportunidad para empezaar a cambiar de rumbo....si se quiere. — Carlos Rodriguez (@carod2015) July 6, 2020

Eduardo Levy Yeyati

El economista Eduardo Levy Yeyati calificó a la oferta como "realista". "Después de muchas costosas vueltas, una propuesta de canje realista dado el contexto, como si por fin hubiera primado la política. Ahora la pelota queda del lado de los acreedores. Esperemos cerrar e iniciar cuanto antes la discusión de un plan económico / presupuesto 2020-2021", tuiteó.

Después de muchas costosas vueltas, una propuesta de canje realista dado el contexto, como si por fin hubiera primado la política. Ahora la pelota queda del lado de los acreedores. Esperemos cerrar e iniciar cuanto antes la discusión de un plan económico / presupuesto 2020-20121. — eduardoyeyati (@eduardoyeyati) July 6, 2020

Gabriel Caamaño

El economista de Consultora Ledesma Gabriel Caamaño también rescató la nueva propuesta y resaltó el entusiasmo que generó en los mercados financieros. "¿Que se festeja hoy en el mercado local? El gobierno amplio plazos negociación e hizo un esfuerzo económico y legal adicional con la oferta, metiéndose en la zona de acuerdo con los valores ofrecidos . Sobre todo en los 2005-2010", tuiteó.

¿Que se festeja hoy en el mercado local?

El gobierno amplio plazos negociación e hizo un esfuerzo económico y legal adicional con la oferta, metiéndose en la zona de acuerdo con los valores ofrecidos . Sobre todo en los 2005-2010. — Gabriel Caamaño (@EcoLedesma) July 6, 2020

Y agregó: "Ya es un data muy positivo, porque, además de la mejora en la oferta, muestra predisposición por ir a un acuerdo más amplio, luego de semanas de especulaciones en torno acuerdos parciales, que no alcanzaban para eliminar la posibilidad de aceleración y holdouts."

Jorge Brito (h)

El presidente de Genneia e hijo del empresario homónimo felicitó al ministro de Economía, Martín Guzmán. "Quiero felicitar a Guzmán por la propuesta, esperemos que alcance un nivel de aceptación óptimo y que el canje sea exitoso", indicó en su cuenta de Twitter.