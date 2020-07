Canje de deuda: Guzmán espera que los bonistas liderados por Blackrock rechacen la nueva oferta

A pesar de la enmienda que mejora la oferta del canje de la deuda externa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que todavía existen diferencias con el grupo de bonistas Ad Hoc que lidera el fondo Blackrock, y que Argentina considera reestructurar solo dos tercios de las obligaciones con los acreedores.

"Esta es la última oferta, es la enmienda a lo que la oferta de abril que terminó de abrir un proceso de negociaciones. Argentina necesita resolver su problema de deuda insostenible para poder generar las condiciones para un país más dinámico y estable. Hemos hecho un esfuerzo importante y ahora queda que los acreedores hagan su parte", comenzó, en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, Guzmán resaltó que hubo un "diálogo constructivo" con una parte de los bonistas, pero que el segmento Ad Hoc "dejó de negociar" y "se plantó en una posición" que Argentina no puede sostener, por lo que espera un rechazo a la nueva propuesta a pesar de las mejoras que, se estima, se traducen en u$s 10.000 millones y u$s 15.000 millones.

"Hemos tenido acuerdo con cierto número de acreedores, ha habido diálogo constructivo. Pero hay un grupo de inversores muy importante en el mundo con quienes no hemos tenido acuerdo. Hay un punto donde dejaron de negociar y se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener. Esperamos que inmediatamente haya un comunicado en contra de la oferta y después se tomen un tiempo para evaluar y decidir", señaló.

Y agregó: "La realidad es que nosotros fuimos a lo máximo que podíamos, sobre la base de tomar un compromiso que podamos cumplir. Sino volveríamos a estar en problemas. Lo que nos queda es ver si del otro lado pueden comprender nuestras restricciones."

De todas maneras, Guzmán afirmó que todavía busca generar un acuerdo con el grupo de bonistas Ad Hoc antes del 4 de agosto, que es el plazo que estipuló con la última enmienda de la oferta de canje, y remarcó las subas de ayer que experimentaron las cotizaciones de valores argentinos en los mercados financieros internacionales una vez conocida la nueva propuesta.

"Existió diálogo con el Grupo Ad Hoc, el tema es que con ese grupo en particular no nos pudimos poner de acuerdo. Eso no quiere decir que de acá a 30 días no pueden pasar cosas. Las posiciones empezaron muy lejos y se fueron acercando, no llegamos a un punto de acuerdo al momento del lanzamiento, sí con otros sectores. Tenemos apoyo de una parte importante del mercado. Ayer se vio la reacción de jugadores importantes del mercado, se ha recibido bien la oferta en grupos influyentes", comentó.

Y añadió: "Nuestra intención es tener un acuerdo con el grupo liderado por Blackrock, no queremos confrontar, queremos resolver esto para que quede una relación constructiva y sostenible."

El jefe de la cartera de Economía explicó que de los dos grupos de bonistas el mayor stock de deuda se concentra en los títulos emitidos en 2016 y anticipó que Argentina considera arreglar el canje con los tenedores de dos terceras partes de los bonos y no con el 100%.

"Hay dos tipos de contratos generales de la deuda, la de los canjes de 2005 y 2010 y la emitida en 2016, que es la mayor parte. Para esta última parte se requiere que las dos terceras partes acepten más la mitad de cada bono, para que se resuelva con las cláusulas de acción colectiva. Argentina está considerando resolver una buena parte. Estamos considerando cerrar con una parte arreglada. Esto sería que no se llegue a las mayorías para cerrar el 100% de la deuda, y que quede una parte reestructurada y no el 100%. Argentina consideraría tomar eso, porque eso ya sería un avance", dijo.