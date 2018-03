Candis, sobre Freiler: “Creo que comete errores pero no alcanza para llevarlo a juicio”

Jorge Candis, el representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura, volvió a defender hoy su voto en contra de un juicio político al camarista federal Eduardo Freiler, al afirmar que el juez “comete errores” pero eso “no alcanza para llevarlo a juicio”.



En ese marco, negó que su voto de ayer en la sesión del Consejo esté vinculado a su relación con el kirchnerismo o a presiones, y reiteró que “en este momento es incompleto el dictamen para llevarlo a juicio”.



“Para someterlo a proceso hay que hacer las cosas bien. Y no se hizo nada bien, solo cambiaron las palabras de la acusación. Eso llevó a que los dos jueces, tanto (Luis María) Cabral y (Germán) Moldes, presentaran un dictamen alternativo. Creo que (Freiler) comete errores pero no alcanza para llevarlo a juicio político”, aseveró.



En declaraciones a radio La Red, Candis insistió además con que “hay una intencionalidad personal contra él porque tuvo algunos fallos que afectaron a determinados sectores”.



Si bien admitió que los ingresos como magistrado de Freiler no justifican su patrimonio, recordó que “en 2007, el Consejo de la Magistratura lo autorizó a tener una actividad comercial”, hecho que calificó como “increíble” ya que los jueces solo pueden ejercer como docentes además de sus funciones en el Poder Judicial.



Además, comentó que Freiler “fue sobreseído en el fuero penal por la misma causa‘ y reiteró que ‘hubo un apresuramiento” en el dictamen contra el camarista.



Ayer, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen contra Freiler, pero la iniciativa para suspenderlo y mandarlo a juicio político carece de la cantidad de votos necesarios en un plenario.



El camarista está acusado de mal desempeño de sus funciones y eventual comisión de delitos, y de hecho afronta una causa por presunto ‘enriquecimiento ilícito‘ en la que había sido sobreseído y ahora la investigación fue reabierta por la Cámara Federal.