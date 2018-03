Camioneros sorteó a Fadeeac y pactó con empresas pago de bono de hasta $ 20.000

Las empresas de recolección de residuos firmaron el plus salarial con el gremio de Moyano

El sindicato de Camioneros, que encabezan Hugo Moyano y Pablo Moyano, anunció ayer que los trabajadores del rubro cobrarán un bono salarial no remunerativo compensatorio de la suba de precios que oscila entre $ 9500 y $ 20.000, en función de las distintas ramas de la actividad.

En un comunicado oficial, la entidad gremial celebró el pago de este suplemento por parte de las cámaras empresarias de recolección de residuos, gaseosas y lácteos, que hicieron oídos sordos a la posición de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), renuente al abono de una suma no remunerativa.

Fuentes de la Fadeeac negaron haber firmado cualquier entendimiento por el pago del plus salarial y aseguraron que las negociaciones están estancadas desde hace varias semanas, cuando plantearon al gremio reducir del 1% al 0,5% el incremento salarial por antigüedad.

Sin embargo, desde la federación patronal confirmaron que la rama de recolección de residuos, que integra la federación, firmó el viernes pasado con los Moyano el acuerdo por el pago del suplemento. "La situación era insostenible en esa actividad, no se podía seguir con el servicio paralizado", confiaron los voceros, en alusión al parate en el retiro en municipios metropolitanos.

La federación patronal admitió también que otras empresas del sector de diversas ramas (logística, transporte de combustibles, caudales y correos) avanzaron en forma directa en convenios con la representación sindical de Camioneros para definir el pago del bono salarial de manera de evitar un escenario de conflicto que paralice la actividad de sus firmas.

Cerca del Moyano señalaron que, pese a no haber firmado con Fadeeac, si suscribieron el acuerdo las ramas de recolección, gaseosas y lácteos y que la mayoría de las compañías de la actividad de otros sectores ya se comprometió a abonar a su personal el suplemento no remunerativo. Y en un comunicado oficial, advirtieron que "jamás se permitirá" tocar el plus por los años trabajados.

El gremio más combativo de la escena actual avisó que no aceptará que se cambie "el convenio colectivo de trabajo, tal como quiere el ministro de Trabajo (Jorge) Triaca". Y agregó que tal intención "atenta contra los derechos del trabajador".

Usualmente, las cámaras empresarias del sector abonan en febrero un bono de "fin de año", que en la práctica busca compensar una posible pérdida del poder adquisitivo a causa de la inflación del año anterior.

El acuerdo se dilató este año a marzo por la negativa de Fadeeac, y la tácita renuencia del Gobierno nacional a conceder ese tipo de beneficios, en medio de una discusión paritaria enfervorizada y de la puja habida entre el macrismo y Moyano, que desembocó en la marcha del pasado 21 de febrero.

Sin embargo, la suspensión del servicio de recolección de basura en la Ciudad y municipios metropolitanos, más la amenaza de otras medidas de fuerza, hizo que las cámaras agrupadas en Fadeeac tomasen la decisión de abonar el plus desentendiendo el parecer de la patronal.

Esta semana, Fadeeac volvió a insistir con los costos de la logística y advertir que las subas en el combustible "complican la competitividad" de las firmas transportadoras. Según sus propios cálculos, en los primeros seis meses subieron 14%.