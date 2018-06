Camioneros amenazó con otro paro de 48 horas si no obtiene un 27%

El secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano confirmó hoy que los trabajadores del sector realizarán una nueva huelga de 48 horas los días 26 y 27 de junio si no obtienen un incremento salarial del 27%. Esa huelga sería justo los dos días siguientes al paro general convocado por la CGT para el 25, por lo que el autotransporte de cargas estaría paralizado durante 72 horas, lo cual podría generar desabastecimiento en algunos rubros.

Moyano le pidió al Gobierno de Mauricio Macri que “de libertad de acción” a los empresarios representados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para que mejoren la oferta salarial del 15%. Según el dirigente sindical, es el Gobierno el que no permite a los empresarios poder mejorar la oferta dado que impuso “el techo” del 15% para todos los gremios ante su objetivo de bajar las expectativas de inflación, que el mercado financiero ubica en el 27,1% para 2018.

“No hay retorno con Mauricio Macri, más allá de los ataques mediáticos, con el ataque a los trabajadores, destruyen las pymes, no hay retorno”, sostuvo Moyano.

El paro comenzó a las 20 del miércoles sin piquetes ni cortes de ruta y afectaba este jueves a los servicios de caudales, combustibles, recolección de residuos, correo y logística, entre otros.



“Hay miles de camiones varados en las distintas rutas del país. Saludo y felicito a los compañeros que están manifestándose pacíficamente para llevar adelante este reclamo. Y a las 16:00 nos movilizamos a Plaza de Mayo con otros gremios”, dijo Moyano. En declaraciones a radio

La Red, Moyano expresó que los camioneros esperan “que el Gobierno escuche este masivo paro y que en la próxima audiencia de libertad a los empresarios para llevar una propuesta con un aumento superior al 15%”.

Moyano aclaró que si eso no ocurre, los 200.000 camioneros representados por la Federación realizarán una nueva huelga de 48 horas para obtener una paritaria libre. “Escuchaba a Jorge Triaca (ministro de Trabajo) y otros funcionarios diciendo que se cae la recaudación si el aguinaldo no paga ganancias, y ellos le sacaron las retenciones a las mineras, al campo”, se quejó.



En ese sentido, pidió al Gobierno que “deje de sacarle todo al laburante que hace horas extras para llevarse un mango más. Gobiernan para un sólo sector. Un barrendero paga ganancias, no tocan a los grandes grupos económicos”. Expresó también que el Sindicato de Choferes de

Camiones (Sichoca) quiere “una CGT escuchada por el Gobierno, respetada y que ayude a los trabajadores, que esté al lado de los conflictos laborales”.