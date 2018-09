Cambios políticos y económicos: expectativas por los anuncios de Macri antes de que abran los mercados

Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri anunciará a las 8.30 cambios en su Gabinete, que incluirá la disolución de varios ministerios. Un poco más tarde y sólo a 15 minutos de que arranque una nueva jornada en los mercados, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, presentará el paquete de medidas para eliminar el déficit fiscal primario y calmar la corrida cambiaria. El ministro de Economía tiene un tema a favor, el feriado en Estados Unidos por el día del Trabajo le resta movimientos y volumen a las plazas en el mundo entero.

La expectativa está puesta definitivamente en cómo los mercados tomarán finalmente los anuncios políticos y económicos que haga el Gobierno.

Durante las reuniones que mantuvo este domingo en la residencia oficial, Macri habría terminado de darle forma a un nuevo organigrama con la eliminación de hasta trece carteras, que pasarían a tener rango de secretarías, según pudo averiguar NA de fuentes oficiales de Casa Rosada.

Entre los ministerios afectados estarían Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización. A última hora de ayer se supo que, Alejandro Finochiaro será el ministro de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

Mirá también Ante el nuevo escenario, la CGT no descarta adelantar y multiplicar las medidas de fuerza El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Juan Carlos Schmid, sostuvo hoy que el Gobierno está tomando decisiones que desde el sindicalismo ya se han señalado como “complicadas, y contraria a nuestros intereses”.

También podría haber novedades respecto a las carteras de Defensa y Seguridad. Según trascendió, al ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay le habrían ofrecido asumir al frente de Cancillería en reemplazo de Jorge Faurie, mientras que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, seguiría en su cargo pese a las especulaciones sobre un supuesto ofrecimiento de esa cartera a Carlos Melconian.

Dujovne tiene previsto llegar el martes a Washington para renegociar el acuerdo con el FMI y pedir un adelanto del préstamo pactado originalmente.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien fue blanco de presiones internas para desplazarlo del cargo tras el salto del dólar de la semana pasada, se mantendría en su actual función, pero no tendrían la misma suerte los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes pasarían a cumplir roles de menor exposición.

La Quinta de Olivos fue epicentro de reuniones con carácter de urgencia por las que desfilaron no sólo los ministros, sino también gobernadores y dirigentes de las fuerzas aliadas del PRO, como los radicales Mario Negri (jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados), Luis Naidenoff (jefe del interbloque Cambiemos en el Senado) y Ernesto Sanz, a quien le podrían dar un ministerio, según trascendió.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el de Mendoza, Alfredo Cornejo, también se reunieron con Macri, en tanto, la diputada Elisa Carrió eligió no participar, pero envió como representante de la Coalición Cívica a su incondicional Fernando Sánchez.

En el marco de los cambios que el Gobierno impulsa, Macri analiza también la posibilidad de aplicar nuevamente retenciones en diferentes sectores exportadores, como el campo, lo que significaría un aumento en la recaudación por parte del Estado.

El sábado, el mandatario nacional mantuvo encuentros con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el propio Peña, Dujovne y el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Los ojos puestos en los mercados

Para el operador Christian Buteler, la clave estará en los anuncios, claramente, y en ese sentido, "lo que probablemente pasé es que tengamos desde el lado económico medidas que vayan a apuntar los ingresos y medidas que vayan a reducir los gastos. Y desde lo político, sería bueno que hoy puedan oxigenar a un gabinete en el que hay funcionarios que muestran un evidente desgaste. Hay que dejar que entre algún otro que tenga mejor llegada a los mercados y que ayude a recuperar la credibilidad perdida".

Para él, en materia económica, aunque hubiera preferido "ir mas por el lado de los gastos que tocar los ingresos", entiende que las medidas "van a ser un mix".

Por su parte, el director de EcoGo, Federico Furiase, sugirió que "la clave de hoy es hacer un programa de ajuste fiscal, acelerar el ajuste fiscal para el año que viene, pero que sea políticamente viable. Es decir, el ajuste que se anuncie para recuperar credibilidad del mercado y adelantar los embolsos de FMI para cerrar el programa financiero del año que viene, requiere que tenga un consenso de la oposición. Cerrar así la brecha financiera de este año y el que viene y despejar las dudas de riesgo de default".



"En ese contexto de crisis y devaluación con un dólar que llegó a $ 40, las retenciones son un mecanismo transitorio que le permitiría al Gobierno llegar a ese equilibrio", aseguró en diálogo con El Cronista. Y agregó: "Acelerar el ajuste fiscal pero amortiguando el impacto de la devaluación sobre el salario real para que el plan del ajuste fiscal sea viable desde lo político".



Según Furiase, un dólar promedio a $ 40 para el año que viene, exportaciones proyectadas en u$s 70.000 millones y 5% de alícuota promedio al total de retenciones, "dejaría un ahorro fiscal en torno a 0,8% del PIB para el año que viene y ayudaría a acelerar el ajuste fiscal de la meta de déficit inicial primario de 1,3% a una de 0,5% del PBI".

Por último, aseguró que "el dólar de $ 40 va a dejar una recesión más fuerte, una aceleración de la inflación y una mayor caída del salario real, pero no estamos en el escenario de 2001 porque la devaluación no genera un problema sistémico en el sistema financiero. El sistema financiero está bien capitalizado, es un sistema financiero prácticamente de pesos, no tiene un fuerte descalce de monedas, esa es la principal diferencia con el 2001". Y agregó: "el programa financiero de Argentina es manejable si se acelera el ajuste fiscal y se permite recuperar la confianza en los mercados".