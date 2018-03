Cambio en Hotesur: Rafecas se declaró incompetente y le pasó el caso a Ercolini

En apenas 15 meses transitando por los tribunales de Comodoro Py, la causa Hotesur recorrió ya tres juzgados federales. La mayor parte del expediente que investiga presuntas irregularidades en las empresas hoteleras de la familia Kirchner pasó a manos ayer del juez Julián Ercolini, luego de que su par Daniel Rafecas se declarara incompetente. Iniciado a finales de 2014 por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, originalmente el caso lo llevó adelante Claudio Bonadio, que luego fue apartado. No obstante, Rafecas dispuso una pericia contable por el alquiler de habitaciones del Alto Calafate, propiedad de los Kirchner, por parte de Aerolíneas Argentinas.



Rafecas tomó la decisión de declararse incompetente al entender que se trata de parte de los mismos hechos que se investigan en la causa que, por "asociación ilícita", se inició por una denuncia de Carrió en 2008 contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, que tramita el juzgado de Ercolini. En esa denuncia, ampliada en 2009 y 2010, se hicieron expresas referencias a presuntas prácticas de lavado de activos a través de las firmas "Hotesur" y "Los Sauces", propiedad de Néstor y Cristina Kirchner.



Respecto al tramo de Aerolíneas Argentinas, Rafecas decidió avanzar en la causa al disponer una pericia contable por parte de los peritos de la Corte Suprema, para determinar cantidad y montos por el alquiler de habitaciones en el hotel "Alto Calafate", propiedad de los Kirchner, pagados por la empresa estatizada entre 2007 y 2015.



En una resolución de cien páginas, Rafecas dio cumplimiento a lo ordenado por la Cámara Federal en la causa, de establecer cuáles son los hechos que se investigan y de resolver en consecuencia. Así, según publicó el Centro de Información Judicial, el magistrado concluyó que tres son los hechos que se investigan: en primer lugar, "irregularidades en la tramitación del legajo societario de la firma Hotesur en la Inspección General de Justicia", en segundo "una presunta trama de vínculos comerciales y beneficios económicos entre el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats, que abarca negocios hoteleros y sociedades. En tercero, Rafecas se refirió a las "inconsistencias varias en las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Fernández de Kirchner correspondientes a 2011-2013".



El caso Hotesur mantiene bajo la lupa judicial a la ex Presidenta y a su hijo Máximo, entre otros. Bonadio, quien comenzó con la causa, impulsó la pesquisa y se encaminaba a citar a indagatoria al actual diputado nacional. Sin embargo, en 2015 la causa pasó a manos de Rafecas, a quien Stolbizer acusó de "sentarse arriba del expediente" y no solicitar las medidas de prueba que había pedido. Ercolini, que se hará cargo de la mayor parte del caso, será el tercer juez que se ocupe de investigar las empresas del ex clan presidencial.