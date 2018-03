Cambiemos trabaja contrarreloj en busca del quórum para votar ART

La primera línea del macrismo en la Cámara de Diputados trabajó contrarreloj en las últimas horas para intentar asegurar el quórum este miércoles, cuando en una sesión extraordinaria el cuerpo debatirá la reforma a la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). En minoría y con un puñado de diputados propios de viaje por las vacaciones de verano, el oficialismo cansó teléfonos y hasta ayer todavía le faltaban unos cinco diputados para llegar a los 129 que exige el reglamento para abrir una sesión.



El principal bloque opositor, el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), ya le avisó al macrismo que no votará la iniciativa y que tampoco colaborará con el quórum. Así, otra vez, Cambiemos dependerá del apoyo del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa y del Bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio, con los que cuenta para convertir en ley el texto que el Senado aprobó en diciembre último.



Pero, si bien esas bancadas del peronismo dialoguista apoyarán la ley, la responsabilidad del quórum es del oficialismo.



"Si Massa tiene a un diputado de viaje no se va a preocupar en hacerlo volver. Él apoya pero no trabaja para el quórum. Por eso nosotros tenemos que estar todos", explicó a este diario una fuente del oficialismo legislativo.



El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot, estuvo abocado al operativo quórum desde el jueves.



El sanjuanino Eduardo Cáceres, su comprovinciana Graciela Caselles, y el tucumano díscolo Juan Casañas son algunos de los viajeros con los que habló, en su intento por acercarse cuanto sea posible a la asistencia perfecta.



El panorama comenzará a despejarse hoy desde las 17, cuando oficialismo y oposición se encuentren frente a frente en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Allí, el oficialismo impulsará un dictamen veloz sobre el proyecto de ART, con el fin de dejar el camino allanado para la sesión del miércoles. El objetivo de Cambiemos es ratificar la media sanción del Senado sin cambios, algo que logrará en las comisiones gracias al apoyo de los diputados del FR y el Bloque Justicialista.



Para llegar a ese punto, el camino del proyecto fue accidentado.



Tras la aprobación del Senado, el Poder Ejecutivo decidió no esperar a que la Cámara de Diputados lo tratase e impulsó su implementación a través de un controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que salió publicado en el Boletín Oficial el 23 de enero. Todo el arco político rechazó la decisión. Incluso sectores que apoyan el contenido de la media sanción del Senado y, por ende, el texto del DNU, como la CGT.



Ante la posibilidad real de que el DNU no lograra el aval de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que comenzó a tratar el decreto –aún vigente– el miércoles último y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, el oficialismo dio un golpe de timón y accedió finalmente a llamar a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Diputados pueda debatir la iniciativa.