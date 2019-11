Cambiemos teme que vuelva la ley de Emergencia Económica

El gobierno de Mauricio Macri habla de su rol como oposición, que asumirá el 10 de diciembre. Por un lado, aseveran que están abiertos a discutir el Presupuesto 2020, que Alberto Fernández envíe al Congreso. Por el otro, ya anticipan su rechazo a un proyecto de Emergencia Económica, en caso de que el mandatario electo lo envíe al parlamento, tal como esperan en Cambiemos.

"Con el 40% tenemos un mandato. El primer gesto va a ser frenar la Emergencia Económica", razonó uno de los líderes de Cambiemos ante este medio. Es que el oficialismo saliente ya anticipa que Alberto Fernández enviará un proyecto que le da facultades extraordinarias al Ejecutivo para modificar los impuestos a combustibles o sobre las tarifas de las empresas de servicios públicos, por ejemplo. El razonamiento del Gobierno es que contarán con 119 diputados y que si permiten una ley como una emergencia, van a ceder en el poder de fuego legislativo y opositor.

"Si envía la Emergencia y pasa, de poco servirá los 119 diputados que tenemos en el Congreso", dijo un referente

"No creemos en superpoderes. Creemos en gestionar la Argentina con normalidad institucional. Que no haga falta para hacer atajos contrarios al funcionamiento normal de las instituciones es nuestra actitud", planteó el senador Federico Pinedo, en conferencia de prensa, tras la reunión de gabinete. Diputados como Pablo Torello (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también se mostraron en contra.

En plena campaña, Alberto Fernández sostuvo ante radio Nacional que "quisiera no tener que declarar ninguna ley de emergencia y gobernar con apoyo de las instituciones". Pero luego advirtió: "no se que me va a dejar Macri". Un punto clave es ese: en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que "no comenzó la transición porque no tuvimos contacto con los equipos de esa transición", en referencia al equipo de Fernández.

El macrismo aceptaría discutir el Presupuesto 2020. Macri pidió este miércoles a sus pares unidad en el espacio

En las últimas semanas, la Cámara de la Construcción le pidió al presidente electo que una de las primeras medidas sea la emergencia económica. Esta agiliza la modalidad de contratos públicos. La emergencia económica rigió desde 2002 hasta enero de 2018, cuando el gobierno de Macri la dio de baja. Faltaban tres meses para que comience una crisis económica que hundió a la gestión.

De ahí, que el senador Pinedo consideró que Cambiemos debería colaborar con el Presupuesto 2020, que Fernández podría enviar al Congreso. "Es un presupuesto de una situación económica y financiera muy compleja, por las obligaciones de pago exigentes y la necesidad de asignar recursos escasos", comentó el referente del PRO. La consultora ACM calcula que u$s 15 mil millones son vencimientos de capital e intereses de moneda extranjera. "En ese contexto, la actitud constructiva nuestra será real", concluyó Pinedo.