Cambiemos se asesora con Lacunza y mañana buscará discutir la deuda

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, reapareció en escena ayer, al actuar como un funcionario en "las sombras", tal como ejercen los opositores en el Reino Unido. El ex funcionario de Mauricio Macri se reunió con algunos diputados del PRO para prepararse para la presentación del miércoles de Martín Guzmán, en el Congreso.

Las reuniones seguirán este martes, cuando Lacunza se reúna con el bloque de Cambiemos. La oposición todavía no sabe cómo será el formato de la presentación. Pero en el espacio de preguntas tendrá a dos referentes económicos como Luciano Laspina y Luis Pastori. Un punto que ansía saber la oposición es el plan fiscal y monetario: los detalles del programa económico. Lo mismo que vendrá a buscar la misión del FMI, a partir de este miércoles. Pero en Cambiemos también dudan de que Guzmán exponga ese tipo de detalles el miércoles. Es por eso que algunos consideran que el informe será un "show off".

También existirá otra batalla en el parlamento. Desde Cambiemos intentarán mostrar que los u$s 320 mil millones de deuda no fueron contraídos por la gestión de Macri. "Ellos quieren instalar ese relato, pero cuando llegamos al Gobierno la deuda que nos dejaron era de u$s 240 mil millones. Así que posiblemente le preguntemos a Guzmán si está renegociando toda la deuda o sólo la que contrajo Macri", comentaban desde el PRO. Es que argumentan que bajo la presidencia de Cambiemos sólo incrementaron la deuda u$s 80 mil millones y que la mitad la utilizaron para pagar vencimientos contraídos por gestiones anteriores, incluida la de Cristina Fernández.

De hecho, el año pasado, Lacunza habló de este punto ante los medios, tras los cuestionamientos de Alberto Fernández, antes de que asuma: "Los desembolsos no se usaron para el financiamiento de la salida de capitales: se utilizaron para el pago de vencimientos de la deuda con acreedores privados, e intrasector público, al cortarse el resto de las fuentes de crédito, y además se canceló deuda neta por USD 10.000 millones".

En el encuentro con Lacunza participaron varios diputados como Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Luciano Laspina, Álvaro González y Alejandro García. Hubo momentos para chicanas entre el ex ministro de Economía que gastó a Ritondo por el triunfo de Racing sobre Independiente. El ex ministro de Seguridad bonaerense llegó incluso a participar en la política del "Rojo" de Avellaneda.

Las reuniones de Cambiemos seguirán hoy. Lacunza participará otra vez, y esta vez incluirá a los radicales y a la Coalición Cívica. El ex ministro de Economía justamente será el principal referente económico de Cambiemos. No sólo a nivel nacional. Es que, según fuentes del espacio, Lacunza hablaría todas las semanas con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene aspiraciones nacionales a futuro.

Por último, todavía no hay agendada ninguna reunión de Cambiemos con el FMI. Al menos en la agenda oficial. Algo que puede cambiar con el transcurso de los días.