Cambiemos quiso tratar el desafuero de Cristina y Pichetto salió en su defensa

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió hoy por primera vez y concluyó con un discurso furibundo del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, que se molestó cuando el oficialismo y el kirchnerismo pusieron sobre la mesa el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La reunión, cuyo único tema de agenda era la elección de las autoridades de la comisión, terminó de forma abrupta luego de que Pichetto acusara al oficialismo de “no cumplir los acuerdos” y de “aprovechar la coyuntura para buscar un título”, tras lo cual abandonó el salón, dejando al resto de los senadores en silencio durante algunos segundos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene pendiente el tratamiento del desafuero de la senadora del FPV, solicitado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto intento de encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, a través del memorándum de entendimiento con Irán.

Si bien los senadores de Cambiemos y del PJ tenían un entendimiento previo para postergar esa discusión, el senador oficialista Ernesto Martínez señaló que “quedaron pendientes en la comisión una cantidad de temas, entre ellos los pedidos de desafuero de algunos senadores” y pidió que “el primer miércoles que vuelva a reunirse la comisión tengan tratamiento”.

Aunque no la nombró, el único pedido de desafuero que tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales es el de la ex presidenta, según confirmaron a NA fuentes de ese cuerpo, y el plazo para tratarlo en ese ámbito venció el 7 de febrero, con lo que el Senado tiene tiempo hasta junio para tomar una decisión definitiva.

La idea del Bloque Justicialista, que se opone al desafuero pese al enfrentamiento que mantienen Pichetto y Kirchner, era tomar la cuestión de los plazos como argumento principal para postergar la discusión todo el tiempo que fuera posible.

Ante el planteo de Martínez, Pichetto objetó que primero se deben “analizar los plazos que tiene la comisión para dictaminar al respecto” y que “la comisión tiene que elaborar un informe sobre el estado de situación para evitar debates estériles por el vencimiento del plazo”.

Pese al intento del jefe de los senadores del PJ por dar por terminado el tema allí, su par del bloque FPV, Marcelo Fuentes, pronunció un discurso contra el pedido de desafuero, al señalar que forma parte de una “persecución implacable” que se da en un contexto de “demolición de la imagen del adversario”.

Recordó que Bonadio acusó a la ex presidenta de “traición a la patria” y agregó: “Se nos excusa a los legisladores que votamos ese acuerdo (con Irán). Aunque al senador Pichetto pueda incomodarlo, se nos excusa casi por debilidad mental, Bonadio dice que fuimos engañados por el Ejecutivo”.

Fuentes continuó con un discurso en el que criticó al Poder Judicial y sostuvo que el bloque del FPV estaba dispuesto a dar el debate sobre el desafuero de su líder en el recinto y, al terminar, Pichetto pidió la palabra y mostró su enojo con la situación.

“No me molesta para nada que cada uno defienda su postura. Me molesta cuando no se cumplen las reglas, cuando se incurre en la estupidez y plantean temas que no están en agenda. La reunión de hoy era solo para elegir autoridades”, expresó el jefe del Bloque Justicialista.

Y agregó: “No le vamos a rehuir al debate cuando haya que darlo. Vamos a analizarlo a fondo. Pero hoy vemos que se trata de aprovechar alguna coyuntura para tener un título. Me molesta cuando no se cumplen los acuerdos”.

Terminado su discurso, Pichetto arrojó el micrófono sobre la mesa que tenía adelante y abandonó el Salón Arturo Illia, donde se celebró la reunión visiblemente enojado, lo que generó algunos segundos de desconcierto entre los senadores.

A continuación, el jefe del bloque de la UCR, Ángel Rozas, sostuvo que “el tema no es para entrar en debate” y agregó: “Lo que decimos es que hay obviedades que no se pueden negar desde el punto de vista político y que desde que entró el pedido de desafuero la sociedad se pregunta qué vamos a hacer”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales quedó a cargo del justicialista Dalmacio Mera, como presidente, y la oficialista Laura Rodríguez Machado, como vice, en tanto que no se fijó una fecha para la próxima reunión.