Cambiemos quiere organizar un bloque antichavista en el Parlasur

Cambiemos quiere formar un bloque del eje antichavista en el Parlasur y hoy abrirá el diálogo con los diputados de otros países durante la sesión del organismo en Montevideo. De esta manera, busca contrarrestar la bancada Progresista que integran el Frente para la Victoria, el Partido de los Trabajadores de Brasil, el chavismo, el Frente Amplio de Uruguay y el Frente Guasú de Paraguay.

El PRO llega a la sesión de este lunes con la intención de crear la bancada regional Democrática, ante la jefatura del Parlasur en manos de sus rivales, con Jorge Taiana (FpV) a la cabeza. En ese marco, Cambiemos se sentará a dialogar con los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (Venezuela), el espacio opositor que le ganó el año pasado las legislativas a Nicolás Maduro. También tenderá puentes a los partidos Blanco y Colorado de Uruguay y el partido de la Social Democracia de Brasileña que lideró ayer protestas en ese país contra Dilma Rousseff. Los diálogos alcanzarán a la Asociación Nacional Republicana de Paraguay, que llevó al poder al presidente Horacio Cartes, quien tiene buenos lazos con Mauricio Macri.

Por otro lado, por la mañana Cambiemos (12 diputados) se acercará a UNA (4 diputados) de Sergio Massa. Allí decidirán si presentan una moción de orden para que se llame a elecciones de nuevo, bajo el argumento de que Taiana lidera el Parlasur sin una votación previa. Es que el ex canciller asumió cuando era vicepresidente y tuvo que suceder al chavista Saúl Ortega quien dimitió en diciembre. Con el fin de remover a Taiana, podrían presentar la candidatura del masssista Jorge Vanossi.

Estas iniciativas no impactan en la bancada de 23 diputados del FpV. Taiana ayer marcó terreno y reunió al bloque progresista en Montevideo. Allí, el titular del Parlasur repudió "la embestida de la derecha para terminar con transformaciones políticas y sociales en la región" y aprovechó para enviar su apoyo al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva de la Fiscalía de San Pablo por supuestos casos de corrupción. Además, el ex canciller adelantó la agenda de la cumbre de hoy, en la que buscarán aprobar un protocolo regional para prevenir el dengue. En ese punto, consiguió el apoyo de una referente de UNA, Fernanda Gil Lozano, a quien invitó ayer a la bancada progresista, y se muestra más cercana al FpV.

Por otro lado, hoy también habrá reclamos contra la detención de la diputada del Parlasur Milagro Sala. La líder de Tupac Amaru hasta ahora no participó de ninguna sesión en el organismo regional. En la oportunidad anterior, el 14 de diciembre, lideraba una protesta en Jujuy contra el gobernador radical Gerardo Morales, aliado a Cambiemos. Hoy su banca quedará vacía porque sigue presa. Desde UNA, Alberto Asseff, presentó una impugnación contra su elección como diputada. "Todavía Sala no se presentó a jurar. Hay que dilucidar si está habilitada o no", planteó Asseff.

Por último, hay otro punto de tensión entre Cambiemos y el FpV. El Gobierno tiene decidido no pagarle sueldos a los diputados del Parlasur. "No vamos a pagar hasta que funcione en forma plena", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Según Cambiemos, el Parlasur entra en funciones en 2020.