Cambiemos insiste con el desafuero de CFK pero aún no tiene los votos

Resignado a la posibilidad cierta de no conseguir avanzar hoy en su nuevo intento por tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, el interbloque oficialista en el Senado bajará al recinto desde las 16 para intentar al menos abrir la sesión. No parece que lo vaya a conseguir: tiene 25 senadores, necesita 37 para alcanzar el quórum y no podrá contar con su habitual aliado estratégico. Miguel Pichetto ya dijo que la sesión le parece "otra estupidez" del Gobierno.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de los radicales Luis Naidenoff (Formosa), Ángel Rozas (Chaco), Silvia Elías de Pérez (Tucumán) y Julio Martínez (La Rioja), y del senador por el PRO de Misiones, Humberto Schiavoni. La decisión del oficialismo de intentar avanzar con el tema pasa por la estrategia electoral de la Casa Rosada, de mantener la polarización constante con el kirchnerismo, pero también por los plazos.

El pedido de desafuero que pesa sobre la ex presidenta fue presentado por el juez federal Claudio Bonadio al Congreso en diciembre del año pasado, y está próximo a vencer. Si no se tratase, pasaría al archivo sin más. Cambiemos buscará debatirlo.

En el caso improbable de que consiga abrir la sesión, el oficialismo necesitará luego de los votos de los dos tercios de los presentes para aprobarlo. Un número más ambicioso aún. A mediados de agosto, Cambios ya tuvo un traspié relacionado con la ex presidenta, cuando fracasó en un intento por autorizar allanamientos a sus propiedades de la ex presidenta (que una semana después fueron aprobados).

En aquel paso en falso, el oficialismo había contado con la colaboración de algunos de los senadores del bloque Justicialista, que preside Pichetto. Ahora, sin ellos, el quórum o la suma de los votos necesarios será incluso más difícil.

"Lo del desafuero es otra estupidez. Estamos hablando siempre tonterías. El Congreso tiene que dejar de estar en este esquema binario, estúpido", se quejó durante el fin de semana Pichetto, en declaraciones a Radio 10. El rionegrino se molestó con la estrategia de Cambiemos, que un día después de haber logrado la sanción del Presupuesto con su colaboración, pidió la sesión especial para tratar el desafuero. Pichetto y los senadores de su bloque mantienen la postura de no avanzar con el desafuero sin condena firme.