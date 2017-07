Cambiemos consiguió dictamen para excluir a De Vido y mañana se vota

Diputados del oficialismo emitieron esta tarde un dictamen en el que se propone la exclusión del exministro Julio De Vido de la Cámara baja con el apoyo del Bloque Justicialista pero sin el Frente Renovador de Sergio Massa, que impulsó una propuesta propia.

El massismo en su dictamen propone que, además de la exclusión de De Vido, se tomen en cuenta los pedidos de desafuero que realizaron días atrás los legisladores de ese bloque para sí mismos, aunque en la sesión prevista para mañana votarán a favor de la iniciativa de Cambiemos.

El dictamen se votará en la sesión que la Cámara baja celebrará mañana pero se necesita una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para aprobarlo, número al que el oficialismo no puede llegar aun con el respaldo de las otras bancadas.

El FPV rechaza la exclusión de De Vido, al igual que el Movimiento Evita, el Frente de Izquierda, el Frente Cívico por Santiago, que responde al senador Gerardo Zamora, y el Frente por la Concordia Misionero.

En el marco de la reunión que se realizó en el edificio anexo de la C mara baja, las diputadas de Cambiemos Silvia Lospenatto y Karina Banfi subrayaron que la medida que impulsan “es constitucional” y que en la sesión de este miércoles “el que se abstiene vota a favor de De Vido”.

“No les vamos a autorizar las abstenciones, porque se vota por sí o por no. El que se abstiene vota a favor de De Vido”, sentenció Banfi y agregó: “Llamo a la reflexión a los compañeros de la Izquierda. Es muy importante que tengan en cuenta que una abstención es ser cómplice del diputado De Vido”.

Por su parte, los diputados del Frente de Izquierda argumentaron que la iniciativa es una “maniobra anti democr tica” y que el Gobierno “mantiene el régimen de la patria contratista y mantiene las mismas licitaciones que el Gobierno anterior”.

Interrumpido fuera de micrófono por la oficialista Elisa Carrió, el referente de la Izquierda Pablo López la cruzó: “Si quiere hablar, tendría que decir quiénes son los funcionarios que encubren a De Vido, según dijo ella hace apenas dos meses”.

Tras esa crítica a Cambiemos, López le apuntó al massismo y al sector de Bossio, por haber pertenecido a la administración kirchnerista: “¿Massa no sabía nada? ¿Cuando era jefe de Gabinete no sabía nada? ¿Diego Bossio no sabía lo que hacía De Vido, que formó parte de su lista? ¿Esos son los que van a determinar quiénes son los éticos y los morales?”.