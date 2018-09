Cambiemos busca mostrar unidad hoy con acto del PRO, UCR y la CC

En busca de mostrar unidad hacia adentro y especialmente hacia afuera, Cambiemos hoy encabeza una cumbre de los tres think tanks del oficialismo: la Fundación Pensar del PRO, la Fundación Alem, de la UCR, y el instituto Hanna Arendt, de la Coalición Cívica. Con estas entidades, buscará armar equipos de candidatos para ganar municipios y provincias en 2019.

Luego del fin de semana en Olivos, hace 15 días, en el que la crisis económica se volvió política, al punto tal de que hubo cambios en el organigrama del Poder Ejecutivo, Cambiemos quiere mostrar las aguas aquietadas. En especial, ahora que tiene que sumar votos de la oposición para aprobar el Presupuesto.

Para mostrar esa unidad, los tres think tanks de Cambiemos encabezarán una jornada que contará con el cierre del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO); el senador Luis Naidenoff (UCR) y el legislador Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). En un principio, la idea era que Elisa Carrió participe del cierre, pero la diputada se excusó por una cuestión familiar. Esa foto pondría fin a una serie de tensiones que hubo en Cambiemos y que tuvo como protagonista en su momento a "Lilita" quien acusó a sectores del oficialismo de aprovechar la crisis para sumar cargos, en lo que sería una elíptica alusión al radicalismo. Y, que a su vez, también generó que Larreta minimice el tono de las declaraciones de la diputada.

La titular de la Fundación Pensar, Carmen Polledo, reconoce que el encuentro de hoy busca mostrar la "fortaleza y unidad" de Cambiemos. Pero principalmente, la diputada asegura que se concentrará en "fortalecer" las sucursales que tiene en el interior así como armar espacios para armar los planes de gobierno en municipios y provincias. Para eso, suelen participar funcionarios nacionales, tal como ocurrió el último sábado en Bariloche, donde participó el secretario de Vivienda de la Nación, Ivan Kerr. O quince días atrás, cuando el secretario encargado del acceso a la OCDE, Marcelo Scaglione, viajó a Chubut.

La Fundación Pensar hizo este mismo trabajo, pero a escala nacional, entre los años 2014 y 2015, cuando armaron los planes de gobierno para que llegue Mauricio Macri al poder. En esas discusiones participaron Nicolás Dujovne, actual ministro de Hacienda, y Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, para nombrar algunos casos. Pero también funciona como espacio encubierto para captar dirigentes del PRO. "Muchos jóvenes que no quieren estar en el partido, no los convoca el PRO como sello, pero que bajo la Fundación Pensar se sienten más cómodos", explica una fuente.

Hoy será el primer paso para que los tres think tanks empiecen a buscar la adhesión de dirigentes para las elecciones a escalas provinciales y municipales del próximo año. Pero más allá de esta ocasión, las tres entidades no seguirán trabajando unidas. De hecho, hasta hubo diferencias con el PRO por el título de la jornada que en un momento se iba a a llamar "La Argentina que tenemos y la Argentina que se viene". Pero, ante la recesión económica, tuvieron que bajar el optimismo a un título más sobrio: "La Argentina que tenemos y la Argentina que queremos" .

Los ejes serán "La democracia en cuestión", "Experiencias de gestión" y "Así está el mundo hoy", en alusión a la política exterior. Entre los expositores estarán Pedro Dellarossa, Iván Petrella, Andrés Malamud y Fernando Sánchez.