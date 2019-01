Cambiemos apuesta a funcionarios para ganar en los distritos ajenos

Cinco de los 25 asistentes de la bautizada "Escuelita de PRO" para ser futuros intendentes bonaerenses, intercalaron el material de estudios con las carpetas de sus oficinas gubernamentales. La danza de nombres en las demás provincias suman y excluyen a ministros nacionales, dependiendo la época.

Además, con un cronograma de adelantamientos en el interior, un batallón de ex funcionarios ya está haciendo campaña. Desde Carlos Mac Allister en La Pampa, tras dejar la Secretaría de Deportes, pasando por el titular del PAMI Carlos Regazzoni, en Almirante Brown; hasta el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y su aventura tucumana.

Meses atrás aprobó el curso dictado por el intendente del PRO con más experiencia, Jorge Macri (Vicente López), un puñado de funcionarios tanto de Nación como provinciales. Uno de ellos fue el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, con históricas aspiraciones de arrebatarle La Matanza al peronismo. No obstante, su candidatura por ahora está en stand by: no tuvo un 2018 como para preparar el terreno en el bastión del tándem de Fernando Espinoza y Verónica Magario.

Quien no fue a la "escuelita" pero se sumó en el último tiempo para postularse en el Conurbano es Ramón Lanús, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quiere destronar al histórico Gustavo Posse en San Isidro, un propio de en los papeles de Cambiemos.

En cambio, otro asistente fue el ministro de Desarrollo Social de la gestión vidalista, Santiago López Medrano, que ya está trabajando para competirle en San Martín a Gabriel Katopodis.

Lucas Delfino, subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, espera volver a disputar el municipio de Hurlingham que en 2015 se quedó Juan Zavaleta (PJ). Dos años después, el funcionario de la cartera de Rogelio Frigerio fue electo concejal.

Hablando de Frigerio, en el último tiempo se desinflaron sus chances de ser postulante a gobernador de Entre Ríos, por un futuro en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cerca del mandatario Gustavo Bordet reconocían a fin de año que el ministro medía bien en las encuestas, al poder separar su gestión en la provincia de la golpeada imagen presidencial de Mauricio Macri.

Desde su Instituto Nacional de Capacitación Política, la cartera de Interior suma otro postulante: fuera de la pelea por la gobernación, Luis Juez buscará volver a ser intendente de Córdoba capital. El embajador en Uruguay Mario Barletta (que reemplazó a Guillermo Montenegro que buscará la municipalidad de Mar del Plata) suena para gobernador de Santa Fe.

Por su parte, el equipo de María Eugenia Vidal aportará dos de sus funcionarios en las boletas este año, ya sea en elecciones unificadas o desdobladas. Uno será Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia; y el otro Evert Van Tooren, subsecretario de Tierras y Vivienda de la provincia. Al igual que Delfino, ambos ya fueron electos concejales en 2017 en los distritos que aspiran a gobernar a partir de este diciembre: el San Fernando massista y el Esteban Echeverría del titular del PJ bonaerense Fernando Gray, respectivamente.