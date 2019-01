Cambiemos aprovecha la crisis de Venezuela para cuestionar al kirchnerismo

El Gobierno apuntó al kirchnerismo por apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, justo en momentos en que varios países como la Argentina, el grupo de Lima y organizaciones como la OEA, buscan dar legitimidad al líder de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Tras la reunión de Gabinete, desde Casa Rosada, el ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó: “Lamento la situación del kirchnerismo con este pronunciamiento. Su fuerza tiene que ver con los derechos humanos y no tiene que distinguir color ni ideologías”.

Además el funcionario consideró esa postura como una “mirada sesgada” y “aislacionista” dentro de la sociedad argentina.

Incluso, Garavano aprovechó para poner el foco expresamente sobre el kirchnerismo y lo hizo luego de que reconoció “a un sector amplio de la oposición y del Partido Justicialista”, que apoyó a Guaidó como presidente. De esta manera, el ministro de Justicia siguió la línea de Cambiemos que suele hablar de “peronismo racional”.

Cuándo existe democracia

El canciller Jorge Faurie fundamentó la postura del Gobierno.

“Todos los dirigentes tienen conciencia sobre cuándo existe democracia en un país. Cuando las elecciones no son transparentes, no participan todas las fuerzas políticas, sólo votantes con carnet patriótico votan, el colegio electoral está integrado por integrantes del gobierno de Maduro, no hay respeto por libertades personales ni políticas, las figuras de la oposición esta en prisión y no hay respeto por derechos humanos... Claramente no hay una democracia”, manifestó.

Faurie todavía no tiene definido cuál será la próxima iniciativa del grupo de países que apoyan a Guaidó. Lo cierto es que el grupo de Lima pidió por elecciones libres con todos los actores políticos, aunque no se imaginan unos comicios con Maduro compitiendo.

Más allá de que es abierta la postura de Macri respecto al régimen de Maduro, en Cambiemos aprovecharon el debate para apuntar con el kirchnerismo. Esta discusión adquiere otra dimensión en un año electoral. Macri ya había buscado diferenciarse del kirchnerismo ayer, cuando inauguró un tramo de la ruta 5 con María Eugenia Vidal y manifestó que las obras ahora cuestan 40% menos y se completan.