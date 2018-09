"Cambiar a Cambiemos" en 2019, el mensaje de los gremios en la Plaza

Una multitudinaria concentración desde Plaza de Mayo y hasta la 9 de Julio anticipó en la tarde del lunes la jornada de paro que inmovilizará este martes la actividad en todo el país.

Por primera vez, las dos CTA, las organizaciones sociales y varios de los gremios más representativos de la CGT -cuya cúpula no fue de la partida- concentraron unidos para repudiar la política económica del macrismo y advertirle a la Casa Rosada que, de no torcer el rumbo, la protesta social irá in crescendo de aquí al final del gobierno de Cambiemos, al cual los convocados se juramentaron frenar en las urnas en 2019.

Con el presidente Mauricio Macri en Nueva York, adonde dio claros mensajes de estabilidad hacia los mercados y la comunidad de inversores antes de participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el movimiento de trabajadores registrados y de la "economía popular" convocó a construir una "unidad" con "amplitud" para restarle capacidad de maniobra al Gobierno en materia política y económica, y construir una alternativa para las elecciones del próximo año.

La jornada estuvo cargada de tensión desde la mañana, cuando la Prefectura montó a instancias del Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, un cordón sobre el puente Pueyrredón, a fin de evitar la llegada de columnas de manifestantes hacia la Plaza de Mayo. Cerca del mediodía y tras negociaciones, las fuerzas de choque liberar la vía de comunicación entre el partido de Avellaneda y la capital federal.

Varias figuras del arco opositor se acercaron al escenario montado a metros de la Pirámide de Mayo. Allí, el ya lanzado precandidato del FPV a la presidencia, Agustín Rossi, dijo a El Cronista que "estas son expresiones del descontento que hay en la sociedad con un Gobierno que le habla a los mercados y que no escucha al pueblo".

"Hay que resistir estas políticas desde todos los ámbitos, y acompañar las expresiones de resistencia en la calle. O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el Gobierno", lanzó Pablo Micheli

La postal de la concentración en Plaza de Mayo

Discursos de fastidio hacia el Gobierno

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, abrió al acto cerca de las 15.30 resaltando la concreción de "un acto distinto", con referentes de todas las centrales obreras y las organizaciones piqueteras subidas al escenario.

Yasky llamó a "sostener la amplitud" porque "hay que construir la lucha para terminar con el oprobio de tener dos millones de argentinos con hambre". El docente matancero también vaticinó que el paro "le va a mostrar al mundo la foto de un país que le dice no a la señora (Christine) Lagarde y no al FMI", al tiempo que reclamó al Congreso tratar una "ley antidespidos" y frenar el proyecto de Presupuesto del oficialismo.

En línea similar habló el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien convocó a "convencer al pueblo de construir otro camino", si es necesario "con uno y mil paros más". Micheli también pidió hacer "un esfuerzo de tolerancia" ante los dirigentes gremiales dialoguistas y que se ausentaron voluntariamente del acto. Fue un mensaje hacia la cúpula de la CGT, que llamó a un paro sin movilización.

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, de los más combativos entre los gremios que se nuclean en la calle Azopardo, fue contundente al sostener que "hasta aquí llegó el ajuste de la derecha en la Argentina", y llamar a "salir a la calle" con "una muestra de madurez política y sindical".

El bancario también cargó contra la cúpula de su central y ciertos sectores de la oposición. "No engrosemos la lista de los que decidieron darle tiempo al Gobierno. Qué la oposición deje de joder y no sea funcional", lanzó a viva voz antes de llamar a "intensificar un plan de lucha con todos los sectores y, por la vía democrática, cambiar a Cambiemos en 2019".

Durante la concentración, hubo una serie de mensajes de apoyo a los trabajadores movilizados del Astillero Río Santiago, los despedidos de la Agencia Télam, y los directivos.